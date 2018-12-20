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Binali Yıldırım'dan adaylık açıklaması

AK Parti'nin İstanbul adayı olması beklenen TBMM Başkanı Binali Yıldırım, adaylık ve istifa haberlerini değerlendirdi. Yıldırım, 'Ne yapacağımızı, ne karar vereceğimizi biz İstanbullularla paylaşacağız. Onun için yalan yanlış haberlere itibar etmenize gerek yok' dedi.

20 Aralık 2018 Perşembe 19:41
Binali Yıldırım'dan adaylık açıklaması

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı için görevinden istifa edeceğine dair haberleri değerlendirdi. Yıldırım, 'ne yapacağımızı, ne karar vereceğimizi biz İstanbullularla paylaşacağız. Onun için yalan yanlış haberlere itibar etmenize gerek yok' dedi.

 

Günün Özeti

Haber Tarihi: 20 Aralık 2018 Perşembe 19:41
  1. Binali yıldırım
  2. AK Parti İstanbul adayı kim
  3. Binali Yıldırım İstanbul adayı mı

YORUM YAZ

  • MemetMemet1 sa önce
    Yazık yahu adamın başına gelen pişmiş tavuĝun başına gelmedi!

Günün Özeti

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