Binali Yıldırım'dan adaylık açıklaması

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı için görevinden istifa edeceğine dair haberleri değerlendirdi. Yıldırım, 'ne yapacağımızı, ne karar vereceğimizi biz İstanbullularla paylaşacağız. Onun için yalan yanlış haberlere itibar etmenize gerek yok' dedi.