Binali Yıldırım'dan adaylık açıklaması
AK Parti'nin İstanbul adayı olması beklenen TBMM Başkanı Binali Yıldırım, adaylık ve istifa haberlerini değerlendirdi. Yıldırım, 'Ne yapacağımızı, ne karar vereceğimizi biz İstanbullularla paylaşacağız. Onun için yalan yanlış haberlere itibar etmenize gerek yok' dedi.20 Aralık 2018 Perşembe 19:41
TBMM Başkanı Binali Yıldırım, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı için görevinden istifa edeceğine dair haberleri değerlendirdi. Yıldırım, 'ne yapacağımızı, ne karar vereceğimizi biz İstanbullularla paylaşacağız. Onun için yalan yanlış haberlere itibar etmenize gerek yok' dedi.
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