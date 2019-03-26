Binali Yıldırım Youtube kanalı açtı! İşte ilk videosu Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım youtube kanalı açtı. Yıldırım, ilk videosunda Prof.Dr.İlber Ortaylı ile Tarihî Yarımada’yı gezerek projelerini anlattı.

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım youtube kanalı açtı. Yıldırım, ilk videosunda tarihçi Prof.Dr.İlber Ortaylı ile Tarihî Yarımada’yı gezerek bilgi aldı ve yapılabilecek projeler hakkında görüş alış verişinde bulundu.

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