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Siyaset Binali Yıldırım: Yeni yüzyıl, Türkiye'nin yüzyılı olacak!
Siyaset

Binali Yıldırım: Yeni yüzyıl, Türkiye'nin yüzyılı olacak!

AK Parti Genel Başkanvekili ve İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, "Yeni yüzyıl, Türkiye'nin yüzyılı olacak buradan ilan ediyorum. Bunun ayak seslerini, işaretlerini görüyoruz." dedi.

Yeniakit Publisher
2022-09-23 18:04:00 - 2022-09-23 19:17:48
Binali Yıldırım: Yeni yüzyıl, Türkiye'nin yüzyılı olacak!

AK Parti Genel Başkanvekili ve İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, katıldığı Ege Üniversitesi (EÜ) 2022-2023 Akademik Yılı açılış töreninde "Yeni yüzyıl, Türkiye'nin yüzyılı olacak" dedi.

Ege Üniversitesi (EÜ) 2022-2023 Akademik Yılı açılış töreni, AK Parti Genel Başkanvekili ve İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın katılımıyla gerçekleşti. Törene Binali Yıldırım'ın yanı sıra İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, AK Parti İzmir milletvekilleri Ceyda Bölünmez Çankırı, Necip Nasır, Mahmut Atilla Kaya, Cemal Bekle ve protokol üyeleri ile çok sayıda akademisyen katıldı. Tören öncesi Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı bir konser verirken, konser sırasında Binali Yıldırım, "Uzun İnce Bir Yoldayım" türküsüne eşlik etti.

"Yeni yüzyıl, Türkiye'nin yüzyılı olacak"

Törende konuşma yapan Binali Yıldırım, dünya üniversite sıralamalarında ilk 100'de Türk üniversitesinin olmadığını dile getirerek en az 5-6 üniversitenin bu sıralamaya girmesi gerektiğini söyledi. Yıldırım, "Yeni yüzyıl, Türkiye'nin yüzyılı olacak buradan ilan ediyorum. Bunun ayak seslerini, işaretlerini görüyoruz. Bakın Şanghay İşbirliği'nde 8 ülke lideri, Birleşmiş Milletler'de ise 13 ülke lideri Cumhurbaşkanımıza ziyarette bulundular. Bu bizim gururumuz, hepimizin gururu. Neden? Çünkü Türkiye hesap kitap yapmıyor. İnsanlığı merkeze almış, 'insanı yaşat ki dünya yaşasın' anlayışıyla savaşan taraflara yaklaşım yapıyoruz. Biz menfaat peşinde değiliz. Daha silah satalım, daha çok fırsattan yararlanalım, kesemizi dolduralım gibi bir anlayışta değiliz. Çünkü biz 600 yıllık bir ecdadın torunuyuz. Osmanlı torunuyuz. Geçmişimizle de Osmanlı'yla da gurur duyuyoruz" açıklamasında bulundu.

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