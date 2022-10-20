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Gündem Binali Yıldırım trafik kazası geçirdi! Bakan Koca'dan açıklama
Gündem

Binali Yıldırım trafik kazası geçirdi! Bakan Koca'dan açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Azerbaycan'da trafik kazası geçiren AK Parti Grup Başkanvekili Binali Yıldırım ile görüştüğünü, kazayı hafif atlattıklarını öğrendiğini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2022-10-20 21:03:00 - 2022-10-20 21:05:38
Binali Yıldırım trafik kazası geçirdi! Bakan Koca'dan açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Azerbaycan'da trafik kazası geçiren AK Parti Grup Başkanvekili Binali Yıldırım ile görüştüğünü, kazayı hafif atlattıklarını öğrendiğini duyurdu.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Azerbaycan ziyaretinde olan Binali Yıldırım ve koruması ile AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım'ın içinde bulunduğu aracın kaza yaptığını belirtti.

Koca, "Kendisiyle görüştüm. Üçünün de sağlık durumunun iyi olduğunu, kazayı hafif atlattıklarını öğrendim. Tekrar geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.

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