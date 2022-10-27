Trafik kazası geçiren Binali Yıldırım’ın nasıl olduğu, taburcu olup olmadığı araştırılıyor.

Binali Yıldırım sağlık durumu nasıl oldu?

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde tedavi gören AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım taburcu oldu. Yıldırım, "Bundan tam bir hafta önce, 20 Ekim'de Sayın Cumhurbaşkanımızın kardeş Azerbaycan'ın Karabağ bölgesine yaptığı Zengilan Havalimanı'nın açılışı, ayrıca çeşitli açılışlar ve temel atmalar sebebiyle heyet halinde günübirlik bir ziyaret için Azerbaycan'a gitmiştik. Dönüş yolunda benim, İstanbul Milletvekilimiz Şamil Ayrım'ın ve yakın korumam Oğuzhan Demirci'nin içinde bulunduğu araç kaza yaptı. Birkaç takla attık, ağır bir kaza geçirdik. Hamdolsun Rabb'imize şükrediyoruz. Kazanın boyutuna, büyüklüğüne göre elde ettiğimiz sonuç Rabb'im sakladı, korudu. Milletimizin duası, eşimizin, dostumuzun duası bizim bu kazadan yaralarla sağ çıkmamıza vesile oldu. köprücük kemiği iman tahtasından ayrılmış idi. Bu da bir operasyonla düzeltildi. 2 kaburga kırığım var. Kaburga kırıklarına yönelik herhangi bir işlem yapılamıyor malumunuz. Bunlar da zaman içerisinde iyileşecek. Ayrıca vücudun çeşitli yerlerinde ezikler var. Doku ezikleri, kas ezikleri ve hasarları var. Bunlar da zaman içerisinde toparlanacak” dedi.