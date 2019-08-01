Binali Yıldırım: Malatyalılar mert insanlardır

SEZAİ ERHAN/MALATYA- Eski Başbakan Binali Yıldırım, beraberindeki heyetle Malatya'ya geldi. Yıldırım'ı, Erhaç Havaalanı'nda Malatya Valisi Aydın Baruş, AK Parti Malatya Milletvekilleri Öznur Çalık, Hakan Kahtalı, Ahmet Çakır ve Bülent Tüfenkci ile Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve öteki ilgililer karşıladı. Yıldırım'ı havaalanında gençler, "Malatya seninle gurur duyuyor", "Bu gençlik seninle", "Malatya evimiz Binali kankamız" sloganları eşliğinde karşıladılar ve bol bol selfie çektirdiler. Coşkulu kalabalıktan memnun olduğu gözlemlenen Binali Yıldırım, ardından Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti. Ziyarette Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'dan brifing alan Yıldırım, "Malatya, Anadolu yaylasının yiğit ve mert insanlarının yaşadığı ülkemizin bağımsızlığını, milletimizin birliğinin, beraberliğinin teminatı bir ilimizdir. Malatya’ya, Cumhurbaşkanlığımızın liderliğinde geçen 17-18 yıl içerisinde önemli hizmetler yaptık. Bundan sonrada şüphesiz Malatya’da hizmetler devam edecektir. Bundan en ufak şüphemiz yok" dedi.