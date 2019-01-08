Binali Yıldırım istifa etmeli mi? Dilipak'tan olay yorum!

Habervakti.com Genel Koordinatörü Bülent Deniz'in hazırlayıp sunduğu usta yazar Abdurrahman Dilipak'ın analizlerde bulunduğu Akit TV'nin gündem belirleyen programı Derin Gerçekler'de TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın istifa etmeden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olup olamayacağı tartışması ele alındı.

Böyle siyaset olmaz

"AK Parti iyi ve kötü ne yaparsa yapsın karşısında olan bir muhalefet var'' diyen Dilipak, ''Muhalefet bir türlü denge tutturamıyor. Şimdi de aday olabilir mi, olamaz mı? AK Parti bu konuda hukukçularla görüşüyor. 'Böyle yapmasaydı daha iyiydi' diyorlar. Bir hukukiliği yok. Tamam yapmamış, ne yapacaksınız? Bu gömleğinin rengi çok şık olmamış, güzel bir gömlek giyebilirdin. Yani bu estetik bir eksiklik der geçersin. Bunun üstünden böyle siyaset yapamazsın.'' açıklamasında bulundu.

CHP iyi bildiği işi yapıyor

Geçmişte bu tip olayların yaşandığını ifade eden Dilipak, ''Birileri etik tartışmasının arkasına saklanarak kriz çıkarmak istiyor. CHP, her zaman iyi bildiği işi yapıyor. Kriz çıkarıyor. Çözüm üretmek değil... Yani aday olmuş. Bu konuda hukukçular gerekli araştırmaları yapmış. Eleştirileri varsa başka onları söylesinler. CHP, her dyduğu şeye sarılarak siyaset yapmak istiyor.'' dedi.

Kaynak: Haber Vakti