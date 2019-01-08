0553 313 94 23

Binali Yıldırım istifa etmeli mi? Dilipak'tan olay yorum!

Gazeteci Yazar Abdurrahman Dilipak, TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın istifa etmeden AK Parti'den İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olamayacağı yönündeki iddiaları yorumladı. Dilipak ayrıca CHP'nin siyaset tarzına da değindi.

08 Ocak 2019 Salı 22:17
Binali Yıldırım istifa etmeli mi? Dilipak'tan olay yorum!

Habervakti.com Genel Koordinatörü Bülent Deniz'in hazırlayıp sunduğu usta yazar Abdurrahman Dilipak'ın analizlerde bulunduğu Akit TV'nin gündem belirleyen programı Derin Gerçekler'de TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın istifa etmeden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olup olamayacağı tartışması ele alındı.

Böyle siyaset olmaz

"AK Parti iyi ve kötü ne yaparsa yapsın karşısında olan bir muhalefet var'' diyen Dilipak, ''Muhalefet bir türlü denge tutturamıyor. Şimdi de aday olabilir mi, olamaz mı? AK Parti bu konuda hukukçularla görüşüyor. 'Böyle yapmasaydı daha iyiydi' diyorlar. Bir hukukiliği yok. Tamam yapmamış, ne yapacaksınız? Bu gömleğinin rengi çok şık olmamış, güzel bir gömlek giyebilirdin. Yani bu estetik bir eksiklik der geçersin. Bunun üstünden böyle siyaset yapamazsın.'' açıklamasında bulundu.

CHP iyi bildiği işi yapıyor

Geçmişte bu tip olayların yaşandığını ifade eden Dilipak, ''Birileri etik tartışmasının arkasına saklanarak kriz çıkarmak istiyor. CHP, her zaman iyi bildiği işi yapıyor. Kriz çıkarıyor. Çözüm üretmek değil... Yani aday olmuş. Bu konuda hukukçular gerekli araştırmaları yapmış. Eleştirileri varsa başka onları söylesinler. CHP, her dyduğu şeye sarılarak siyaset yapmak istiyor.'' dedi.

Kaynak: Haber Vakti

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 08 Ocak 2019 Salı 22:17
  1. İstanbul
  2. Derin Gerçekler
  3. Binali Yıldırım
  4. Abdurrahman Dilipak
  5. TBMM Başkanı Binali Yıldırım
  6. AK Parti
  7. CHP
  8. Akit TV

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Düzce'de kar yağışı etkili oluyor
    1. Düzce'de kar yağışı etkili oluyor
    2. Baraj seviyesi yükseliyor! Valilikten..
    3. Katarakt nedir?
    4. Binali Yıldırım istifa etmeli mi?..
    5. Kar tatili haberleri art arda geldi!..
    6. Zeytin yaprağı çayı şifa deposu
    7. Bakan Selçuk silahlı saldırıya uğrayan..
    8. Fenerbahçe'den teklif aldı mı? Canlı..
    9. “Gripsavarlar”
    10. Çanakkale'de rüşvet alan memur..
    11. Bolton'ın ziyareti sonrası dolar yükseld
    12. Kışın doğal olanı ye
    13. Kayserispor'da Rajko Rotman ile yollar..
    14. Faydası saymakla bitmeyen nimet
    15. Sudan'da göstericilere polis müdahale..
    16. TBMM Genel Kurulu
    17. Tendürek Geçidi'nde mahsur kalan..
    18. Karabaş otu kalbe yararlı
    19. Heathrow'da kalkışlara "drone" engeli
    20. Kekemeliğin tedavisi var mı?
    Ücretli poşet uygulamasıyla ilgili kritik açıklama! 'Bir an önce kaldırılmalı'
    Ücretli poşet uygulamasıyla ilgili kritik açıklama! 'Bir an önce kaldırılmalı'
    Süper Lig'de Arda Turan bombası! İşte çok konuşulacak yeni takımı...
    Süper Lig'de Arda Turan bombası! İşte çok konuşulacak yeni takımı...
    RTÜK o kelimeyi yasakladı!
    RTÜK o kelimeyi yasakladı!
    Erdoğan müjdeleri peş peşe sıraladı! 'Elektrik, kredi kartı, tarım...'
    Erdoğan müjdeleri peş peşe sıraladı! 'Elektrik, kredi kartı, tarım...'
    O sapkın projeyi Bakanlık iptal etti
    O sapkın projeyi Bakanlık iptal etti

    Günün Karikatürü

    9 Ocak 2019
    Tüm dünyanın gözü orada! Suudi genç kız hakkında karar verildi
    Tüm dünyanın gözü orada! Suudi genç kız hakkında karar verildi
    Nevşin Mengü'den TV5'te Esed güzellemesi!
    Nevşin Mengü'den TV5'te Esed güzellemesi!