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Binali Yıldırım görevi devraldı

Binali Yıldırım, görevi geçici Meclis Başkanı Durmuş Yımaz'dan devraldı.

12 Temmuz 2018 Perşembe 18:17
Binali Yıldırım görevi devraldı

Binali Yıldırım, görevi geçici Meclis Başkanı Durmuş Yımaz'dan devraldı. TBMM Başkanı Yıldırım ilk değerlendirmesini yaptı. Yıldırım, 27. dönem Meclis Başkanı olarak seçildiğini hatırlatarak, "Meclisimizde diğer milletvekillerine teşekkür ediyorum. Başta AK Parti milletvekilleri olmak üzere desteğini açıkça ifade eden ve aday göstermeyen Milliyetçi Hareket Partisi grubuna da teşekkür ediyorum. Yeni dönemin milletimize, Meclis faaliyetleri için hayırlı uğurlu olmasını Mevla’mdan niyaz ediyorum" diye konuştu.

BAŞKAN ERDOĞAN TEBRİK ETTİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na seçilen Binali Yıldırım'a bir telgraf göndererek, tebrik etti ve başarı dileklerini iletti.

Haber Tarihi: 12 Temmuz 2018 Perşembe 18:17
  1. Binali Yıldırım
  2. Recep Tayyip Erdoğan

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