Binali Yıldırım Devlet Bahçeli ile görüştü

TBMM Başkanı Binali Yıldırım ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli görüştü.

TBMM Başkanı Yıldırım, MHP Lideri Bahçeli'yi makamında ziyaret etti. Görüşme sonrası açıklamalarda bulunan Yıldırım, 'İlla ki bir sebep olması mı gerekir, görüş alışverişinde bulunduk. Meclis Başkanlığına seçildiğimde sayın genel başkan bizi ziyaret etmişti. Bizde ona mukabil görüşme gerçekleştirdik.' dedi.