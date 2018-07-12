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Binali Yıldırım: Bismillah dedik, başladın Tanal

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yeni başkanı seçilen Binali Yıldırım, teşekkür konuşması yaptığı sırada CHP'li Mahmut Tanal laf attı. Yıldırım, "Daha 'Bismillah' dedik, başladın Tanal, bir dur" diyerek karşılık verdi.

12 Temmuz 2018 Perşembe 19:29
Haber Tarihi: 12 Temmuz 2018 Perşembe 19:29
  1. İzmir
  2. Binali Yıldırım

YORUM YAZ

  • chp li bir doğrucuchp li bir doğrucu1 sa önce
    Mahmut Tanal ismini duyunca, nedense hep faşo bir tip silüeti geliyor gözlerimin önüne. Sahi faşo nasıl bir şey acaba. Cevabını kemal Sunal'ın filminde bulabilirsiniz. İyi seyirler.
  • muratmurat1 sa önce
    Başkan ın ne dediğini zaten duyuyoruz.Tanal ın ne dediğini yazda meclis muhabiri,gazeteci olduğun belliolsun.gerçekten berbat bir iş yapıyorsunuz.ya adam gibi yapın yada defolun patronunuz adam gibi birilerini getirsin.
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