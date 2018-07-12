Binali Yıldırım: Bismillah dedik, başladın Tanal
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yeni başkanı seçilen Binali Yıldırım, teşekkür konuşması yaptığı sırada CHP'li Mahmut Tanal laf attı. Yıldırım, "Daha 'Bismillah' dedik, başladın Tanal, bir dur" diyerek karşılık verdi.12 Temmuz 2018 Perşembe 19:29
TBMM'de Başkanlık seçimi bugün tamamlandı. AK Parti ve MHP'nin adayı İzmir Milletvekili Binali Yıldırım 3. turda 335 oy alarak Başkan seçildi.
İLK SATAŞMADA YİNE TANAL VAR
Meclis Başkanı Binali Yıldırım, konuşmasının sonlarına doğru Deniz Baykal'a Durmuş Yılmaz'a teşekkür ederken CHP'li Mahmut Tanal, Yıldırım'a laf attı. Binali Yıldırım ise, "Daha 'Bismillah' dedik, başladın Tanal, bir dur" diye karşılık verdi.
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