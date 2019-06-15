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Binali Yıldırım'dan Anadolu Gençlik Derneği'ne mesaj

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Anadolu Gençlik Derneği tarafından organize edilen Fetih Şöleni'ne katılamayacağını belirterek bir telgraf gönderdi.

15 Haziran 2019 Cumartesi 23:46
Binali Yıldırım'dan Anadolu Gençlik Derneği'ne mesaj

Anadolu Gençlik Derneği tarafından organize edilen Fetih Şöleni'ne davet edilen AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, yoğun programı olduğunu belirterek telgraf gönderdi.

Yıldırım gönderdiği telgrafta "Agd ve Mgv mensubu sevgili gençler! Sizleri sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. Dünyanın en güzel şehri İstanbul’un fethinin 566. Yılını kutluyorum." ifadelerini kullandı.

"Fethin coşku muhabbet ve mutluluğunu paylaşmak böylesine güzel bir şölen tertip etmeleri sebebiyle siz AGD ve MGV'ye teşekkür ediyorum. Tebriklerimi sunuyorum." diyen Yıldırım, "Biz gençlerin yetiştirilmesinde çok büyük emeği olan merhum Necmettin Erbakan’ı da bu vesileyle rahmetle şükranla anıyorum. Mekanı cennet olsun." dedi.

Mesajında Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ün İçişleri Bakanı olduğu dönemde üniversitede öğrenci olduğunu belirten Binali Yıldırım, Asiltürk'ün ülkemize yaptığı hizmetlerin bugün bile hafızalarda olduğunu ifade etti.

"Her zaman öncü oldu"

Yıldırım şunları kaydetti:

"Bir an bile olsa davaya hizmet etme şuurundan ve heyecanından bir şey kaybetmedi. Gençliğimizin milli ve manevi hasletlerle yetişmesi için her zaman öncü oldu. Halen de gençlerimiz için gayretini artırarak devam ediyor. Allah kendisinden razı olsun."

Yıldırım telgrafın son bölümünde şu ifadelere yer verdi:

"Bu vesileyle İstanbul’un fethini gerçekleştiren Fatih Sultan Mehmet başta olmak üzere günümüze kadar hizmet eden herkese şükranlarımı sunuyor ve hepinizi sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Allaha emanet olun."

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Haber Tarihi: 15 Haziran 2019 Cumartesi 23:46
  1. İstanbul
  2. Binali Yıldırım
  3. Anadolu Gençlik Derneği

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