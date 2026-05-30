Avrupa'ya savaş ilanı gibi tehdit! Huzurlu uyku sona erdi
Avrupa'ya savaş ilanı gibi tehdit! Huzurlu uyku sona erdi

Avrupa'ya savaş ilanı gibi tehdit! Huzurlu uyku sona erdi

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Avrupa Birliği’nin Rusya ile fiilen tek taraflı savaşa girdiğini öne sürdü. Medvedev, Avrupa halklarına seslenerek “Hiçbir şeye şaşırmayın” dedi.

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Avrupa Birliği’ni hedef alan sert açıklamalarda bulundu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Medvedev, AB yönetimlerinin Rusya’ya karşı izlediği çizginin artık açık bir çatışma sürecine dönüştüğünü savundu.

Avrupa ülkelerinin vatandaşlarına doğrudan seslenen Medvedev, siyasi liderliklerin Rusya ile tek taraflı şekilde savaşa girdiğini ileri sürdü. Bu nedenle Avrupa kamuoyunun yaşanacak gelişmelere şaşırmaması gerektiğini söyleyen Medvedev, tansiyonu daha da yükselten ifadeler kullandı.

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, sosyal medya hesabından Avrupa ülkelerini hedef alan açıklamalarda bulundu.

'YETKİLİLERİNİZ TEK TARAFLI OLARAK RUSYA İLE SAVAŞA GİRDİ'

AB vatandaşlarının “dikkatli olması” gerektiğini savunan Medvedev, "AB ülkelerinin vatandaşları, yetkililerinizin tek taraflı olarak Rusya ile savaşa girdiğini anlamalısınız. Bu nedenle hiçbir şeye şaşırmayın." dedi.

HUZURLU UYKU SONA ERDİ'

Medvedev, "Huzurlu uyku sona erdi. Ancak bunun nedenini kime soracağınızı biliyorsunuz." ifadelerini kullandı.

RUS İHA'SI ROMANYA'YI VURMUŞTU

Romanya Savunma Bakanlığından bugün yapılan açıklamada, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik gece saldırıları sırasında bir Rus insansız hava aracının hava sahasına girerek apartmana düştüğü ve 2 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

Romanya, 2 adet F-16 uçağı ile 1 adet IAR 330 SOCAT helikopterinin havalandırıldığı ve bölge sakinlerine RO-Alert (Acil Durum Uyarısı) mesajları gönderildiğini açıklamıştı.

Romanya Cumhurbaşkanı Nicuşor Dan ise Rusya’nın Köstence Başkonsolosu'nun “istenmeyen kişi” ilan edildiğini ve Köstence’deki Rus Başkonsolosluğunun kapatılacağını duyurmuştu.

Putin'den 4 ülkeye çağrı: Muazzam sonuçlar doğurabilir
Kallas: "Avrupa, Rusya ile Ukrayna arasında hiçbir zaman tarafsız bir ara bulucu olamayacak"
Rusya'dan Avrupa'ya gözdağı! "Askerlerin çekilmesi gerekli"
Zaharova'dan Batı'ya "Güney Kafkasya" uyarısı: Rusya bölgeden çekilmeyecek
