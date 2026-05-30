Türkiye Diyanet Vakfı Afganistan'da 420 bin kişiye kurban eti dağıttı

Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Dr. Emrah Kandemir, Logar şehrinin sakinleriyle bir araya geldi.

TDV'nin Afganistan'da 2026 yılı vekaletle kurban organizasyonunu başarıyla tamamladığını dile getiren Kandemir, Türk milletince emanet edilen kurbanların etlerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırdıklarını anlattı.

Kandemir, "Gönderilen 14 bin hisse kurbanın kesim işlemi başarıyla tamamlanmıştır. Böylelikle yaklaşık 60 bin paketten oluşan milletimizin emanetlerini Afganistanlı ihtiyaç sahibi kardeşlerimize ulaştırdık" dedi.

Hem kesim öncesinde hem kesim sırasında hem de sonrasında TDV'nin Türkiye’den gönderdiği veterinerlerce hayvanların her türlü kontrollerinin yapıldığını dile getiren Kandemir, nezih ortamda kesilen kurbanlıkların ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığını kaydetti.

Kandemir, "Buradaki ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin ve dünyanın dört bir tarafındaki ihtiyaç sahibi insanların sevinmesine vesile olan başta bu organizeyi gerçekleştiren Diyanet İşleri Başkanlığımız ve Türkiye Diyanet Vakfı olmak üzere bağışçı kardeşlerimize, müftülüklerimizdeki bu bağışların bizlere ulaşmasında katkı sağlayan tüm kardeşlerimize Afganistan'ın başkenti Kabil'den canıgönülden teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

TDV'nin bu yıl Afganistan'daki kurban kesim organizasyonu kapsamında yaklaşık 420 bin kişiye kurban eti ulaştırdığı öğrenildi.