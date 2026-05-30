  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Küresel haydutu çıldırtan karar: Trump'ın ismi sökülüp atıldı! Artık CHP yerine bakın ne diyorlar! Ali Mahir partililerle buluşacakları il başkanlığını bakın nasıl ilan etti! ABD'den İran'a 1 milyar dolarlık kripto darbesi! Washington düğmeye bastı: İran'ın dijital servetine el konuldu Emeklinin gönlü böyle alınacak! En düşük emekli maaşı için çılgın rakam... CHP’de hesap savaşı! Sosyal medya şifreleri krizi büyütüyor Bakan Çiftçi’den sürücülere mesaj: Devlet tuzak kurmaz! Denetimler sizi korumak için! Bir çöp tenekesini 5 kişi boyuyor! CHP'li belediyede dikkat çeken görüntü Beyaz Saray'dan İran'a yönelik küstah dayatmalar: Siyonist ortakla kanlı senaryo sürüyor Fethin 573. yılı: Fatih’in miğferi Cumhurbaşkanı Erdoğan’da... Toparlanın… Hiçbir yere gitmiyoruz! Özgür Özel’in zor kararı
İSLAM Türkiye Diyanet Vakfı Afganistan'da 420 bin kişiye kurban eti dağıttı
İSLAM

Türkiye Diyanet Vakfı Afganistan'da 420 bin kişiye kurban eti dağıttı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Türkiye Diyanet Vakfı Afganistan'da 420 bin kişiye kurban eti dağıttı

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Afganistan'daki kurban kesim organizasyonu kapsamında yaklaşık 420 bin kişiye kurban eti dağıttı.

Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Dr. Emrah Kandemir, Logar şehrinin sakinleriyle bir araya geldi.

TDV'nin Afganistan'da 2026 yılı vekaletle kurban organizasyonunu başarıyla tamamladığını dile getiren Kandemir, Türk milletince emanet edilen kurbanların etlerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırdıklarını anlattı.

Kandemir, "Gönderilen 14 bin hisse kurbanın kesim işlemi başarıyla tamamlanmıştır. Böylelikle yaklaşık 60 bin paketten oluşan milletimizin emanetlerini Afganistanlı ihtiyaç sahibi kardeşlerimize ulaştırdık" dedi.

BAĞIŞÇILARA TEŞEKKÜR

Hem kesim öncesinde hem kesim sırasında hem de sonrasında TDV'nin Türkiye’den gönderdiği veterinerlerce hayvanların her türlü kontrollerinin yapıldığını dile getiren Kandemir, nezih ortamda kesilen kurbanlıkların ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığını kaydetti.

Kandemir, "Buradaki ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin ve dünyanın dört bir tarafındaki ihtiyaç sahibi insanların sevinmesine vesile olan başta bu organizeyi gerçekleştiren Diyanet İşleri Başkanlığımız ve Türkiye Diyanet Vakfı olmak üzere bağışçı kardeşlerimize, müftülüklerimizdeki bu bağışların bizlere ulaşmasında katkı sağlayan tüm kardeşlerimize Afganistan'ın başkenti Kabil'den canıgönülden teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

TDV'nin bu yıl Afganistan'daki kurban kesim organizasyonu kapsamında yaklaşık 420 bin kişiye kurban eti ulaştırdığı öğrenildi.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Okyanus ötesinin Manisa tezgahı ifşa oldu! FETÖ itirafçısı bombaladı: Özgür Özel'i Amerika parlatıp bu noktaya getirdi!
Gündem

Okyanus ötesinin Manisa tezgahı ifşa oldu! FETÖ itirafçısı bombaladı: Özgür Özel'i Amerika parlatıp bu noktaya getirdi!

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) itirafçısı Enes Uludemir, karanlık yapının siyaseti dizayn etme operasyonlarına dair kan donduran açıklamalar..
CHP’de Özel’in pisliklerini temizlemeye çalışan Kılıçdaroğlu’na ağır suçlama! ‘Sizden arınmış bir ülke istiyorum’
Gündem

CHP’de Özel’in pisliklerini temizlemeye çalışan Kılıçdaroğlu’na ağır suçlama! ‘Sizden arınmış bir ülke istiyorum’

CHP’de Özgür Özel döneminin rüşvet ve skandallarla dolu enkazı devam ederken, mahkeme kararıyla koltuğuna dönen CHP Genel Başkanı Kemal Kılı..
Siyonist katiller sur kentine saldırdı! Hayatını kaybedenler var
Dünya

Siyonist katiller sur kentine saldırdı! Hayatını kaybedenler var

İsrail ordusunun ateşkese rağmen Lübnan’ın güneyindeki Sur kentine bağlı beldelere düzenlediği hava saldırılarında biri sağlık çalışanı olma..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23