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Ekonomi BİM’den önemli bir hamle daha
Ekonomi

BİM’den önemli bir hamle daha

Gıda perakende devi BİM, Fas`ta kurduğu BIM Stores SARL şirketinin yüzde 35 azınlık hissesinin İngiltere merkezli özel sermaye fonu Helios Investment Partners’a satışı için anlaşma imzaladı.

Yeniakit Publisher
2020-12-10 21:47:00 -
BİM’den önemli bir hamle daha

Satış işlemi, gerekli ön koşulların sonuçlanmasının ardından tamamlanacak. Helios Investment Partners’ın halen 30’dan fazla Afrika ülkesinde yatırımları bulunuyor. 

Mağaza sayısını artırdı 

BİM İcra Kurulu Üyesi Haluk Dortluoğlu, önemli bir anlaşmaya imza attıklarını belirterek, şunları söyledi:

“Fas büyüdüğümüz bir pazar. Bu ülkede bu yıl 37 yeni mağaza açtık ve mağaza sayımızı bugün itibariyle 534’e çıkarttık. Afrika bölgesinde uzmanlaşmış bir yatırım fonu olan Helios Investment Partners’ın azınlık hissedarımız olmasıyla Fas’ta yeni bir sayfa açıyoruz. Bu anlaşma Fas’taki büyüme trendimizi sürdürmemize, geliştirmemize ve yerelleşme sürecimize önemli katkı yapacak. BİM’in ilk yurt dışı yatırımı olan Fas’taki performansına ve stratejisine bir güven oyu anlamına gelen bu anlaşma bizi mutlu etti. Kardeş Fas halkına ve bu ülkedeki eko sistemimize daha fazla değer sağlamak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz.”

İstikrarlı yatırım vurgusu 

Helios Investment Partners Ortağı Zineb Abbad El Andaloussi ise şöyle konuştu:

“BİM markası Faslı tüketiciler tarafından benimsendi ve onların günlük yaşamlarının bir parçası haline geldi. Bu ilişki salgın krizi sırasında daha da pekişti. Güçlü lojistik yetkinlikleri sayesinde BİM ürün tedariğini hiç aksatmadı ve ürünlerin yüzde 85’ini Fas’tan tedarik etti. 2009 yılından bu yana Fas’taki işine istikrarlı bir şekilde yatırım yapan BİM bu ülkeye güçlü bir taahhüt gösterdi. Şirketin yerel yetkinliklerini artırmak ve kaliteli ürünleri uygun fiyatlarla tüketiciye sunmak için iş birliği yapacağımız için mutluyuz.” 

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