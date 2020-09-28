BİMcell BİM marketler zinciri tarafından satışı yapılan GSM şebekesidir. BİMcell BİM ile Türktelekom işbirliği ile hayata geçirilmiştir. BİMcell tarifleri, BİMcell’e nasıl abone olunacağı vatandaşlar tarafından merak edilebilir. İşte BİMcell tarifleri, BİMcell aboneliği ve ücretleri hakkında detaylar…

BİMcell ilk olarak basit, şeffaf, şartsız ve koşulsuz bir hizmet sloganı ile hizmet vereceğini duyurmuştu. BİM’in GSM hizmeti aynı zamanda gizli fiyat politikaları olmadan, düşük fiyatla yüksek hizmet kalitesi sunmayı hedefledi. ‘Mobil İletişimin BİM’cesi’nde kullanıcılar istedikleri kadar yükleme yapabiliyor.

BİMcell tarifleri nelerdir?

BİMcell tarifesinde tek fiyat tarifesi uygulanır ve her yöne 6 saniyesi 0,015 TL'ye ücretlendirilerek yalnızca konuştuğunuz kadar ödeyebiliyorsunuz. BİMcell SMS paketi adı altında konuşmanın yanı sıra BİMcell SMS mesajlaşma ve BİMcell internet paketleri ile farklı alanlarda da hizmet sağlamakta. Bu tarifelerde de ucuz fiyat ve yalın hizmet anlayışı etkindir.

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BİMcell’e nasıl geçilir?

Yurt çapında sayısı 6000’i geçen BİM mağazaları aynı zamanda BİMcell satış noktalarından size en yakın BİM mağazasına, sadece nüfus cüzdanınızın fotokopisiyle giderek BİMcell abonesi olabilirsiniz.

Tüm BİM mağazalarından ve bimcell.com.tr’den ise TL yüklemesi yapabilirsiniz.

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BİMcell her ilde ilçede çeker mi?

BİMcell Türkiye’de %98’i aşan nüfus kapsama oranı ile kesintisiz hizmeti sunmaktadır.

BİMcell müşteri hizmetleri numarası nedir?

BİMcell müşteri hizmetlerine 444 4 551 numaralı hattan ulaşabilirsiniz.bim