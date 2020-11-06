Bim sabah kaçta açılıyor? Bim öğlen saat kaçta açılıyor?

BİM aktüel indirim ürünleri yakından takip ediliyor. Harca harca bitmez sloganı ile binlerce şubesi ile müşterilerine hizmet veren BİM market, her cuma aktüel indirim kampanyası düzenlemekte. BİM aktüel indirimleri mutfaktan beyaz eşyaya, giyimden kozmetiğe kadar çok sayıda ürünü kampanyalı bir şekilde raflarda satmakta. Bim aktüel indirim ürünleri satın almak isteyenler Bim çalışma saatlerini merak ediyor. BİM, haftanın diğer günlerinden farklı olarak cuma günleri cuma namazı nedeniyle öğle arasına gitmekte. Cuma saatinde BİM kapalı olmakta. Peki BİM cuma öğle kaçta açılıyor? Bim öğle kaçta kapanıyor?

BİM'den alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar her zamanki çalışma saatlerinde BİM'den alış veriş yapabilecekler. Yurt içinde tüm BİM marketleri hafta içi ve hafta sonu saat sabah 09:00'da açılacak ve saat 21:00'de kapanacak. BİM market öğle tatili yoktur. Lakin Cuma günleri Cuma namazı saati kapalıdır. Cuma namazı biter bitmez BİM market kapılarını müşterilerine atmaktadır.