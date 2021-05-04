İçişleri Bakanlığı’nın 81 ile marketlerle ilgili genelge göndermesinden sonra vatandaşlar sigara yasağı ile ilgili bir açıklamanın yapılıp yapılmayacağını merak etmeye başladı. Gönderilen genelgede 7 Mayıs tarihinden itibaren tam kapanma süresi boyunca zincir marketler de dahil olmak üzere sadece temel ihtiyaç malzemeleri satılacak. Bunun yanında elektronik eşya, oyuncak, kırtasiye, giyim ve aksesuar, ev tekstili, oto aksesuar, bahçe malzemeleri, hırdavat, zücaciye vb. ürünlerin satışına izin verilmeyecek. Peki BİM saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

BİM kaça kadar açık? BİM kaçta kapanıyor?

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebilecektir. Yukarıda belirtilen uygulama BİM, A101 ibi zincir marketler için haftanın altı günü geçerli olacak, zincir marketler pazar günleri kapalı kalacaktır.