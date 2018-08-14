BİM, iPhone 6 satışlarını durdurdu

YENİAKİT.COM.TR - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin elektronik ürünlerine boykot uygulanacağını açıklayarak, "Onların iPhone'u varsa öbür tarafta Samsung var. Kendi ülkemizde Venüs var Vestel var.'' açıklamasında bulundu.

Bu açıklamanın ardından, BİM Birleşik Mağazalar A.Ş'nin, 17.08.2018 tarihinde başlatacağı iPhone 6 satışını durdurduğu bildirildi.

BİM Genel Müdürlüğü ile yapılan telefon bağlantısında satışın durdurulduğu doğrulanırken henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

MAĞAZALARA BİLDİRİ ASILDI

iPhone 6'nın satış iptaline ilişkin BİM mağazalarına asılan bildiride, "Sayın müşterilerimiz, 17.08.2018 tarihinde afişimizde bulunan telefon Iphone 6 ürünümüzün satışı durdurulmuştur. Anlayışınız için teşekkür ederiz." ifadeleri kullanıldı.