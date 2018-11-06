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Bim aktüel 9 Kasım ürünler kataloğunda bu hafta ne var?

Bim aktüel ürünler bu hafta hangi ürünlerin indirimde olduğu araştırılıyor. 9 Kasım CumaBim aktüel ürünler katalog listesinde yine birbirinden muhteşem ürünler indirimde. BİM 9 Kasım aktüel ürünler kataloğunu merak eden müşteriler için sevindirici haberi veriyoruz. Bim aktüelürün broşürü yayında

06 Kasım 2018 Salı 14:33
Bim aktüel 9 Kasım ürünler kataloğunda bu hafta ne var?

Bim aktüel ürünler bu hafta hangi ürünlerin indirimde olduğu araştırılıyor. 9 Kasım Cuma  Bim aktüel ürünler katalog listesinde yine birbirinden muhteşem ürünler indirimde. BİM 9 Kasım aktüel ürünler kataloğunu merak eden müşteriler için sevindirici haberi veriyoruz. Bim aktüel  ürün broşürü yayında

Bim 9 Kasım 2018 aktüel kataloğunda neler var? 9 Kasım Cuma Bim kataloğu ile müşterileri hangi ürünler bekliyor? Bim market 9 Kasım aktüel kataloğu ile müşterilere hangi ürünler indirimli fiyatlar ile sunulacak? Harca harca bitmez sloganı ile her hafta Cuma günü indirim kampanyası yapan BİM 9 Kasım aktüel ürünleri yine göz doldurmaya devam ediyor. Türkiye'nin her mahallesinde müşterilerin uğrak yeri olan Bim market, cuma günleri aktüel indirim ürünleri raflarda yerini alıyor. Bim indirim ürün katoloğunda birbirinden farklı çeşitlerle fırsat ürünleri sunuyor. Bim aktüel indirim fırsat ürünleri her cuma müşterilerin hizmetine sunulmakta. 9 Kasım Cuma Bim aktüel ürünlerde 7 parça tencere seti 6 taksit imkanıyla sadece 199 TL, portakal nar sıkımına uygun narenciye presi yok fiyatına satılmakta narenciye presinin fiyatı ise 89.90 TL, orta boy çaydanlık 75 TL, 3’lü diamond bardak 12.50 TL, 2’li olive yağlık sirkelik 7.95 TL, tek fiyat bambu ürünleri 14.95 TL, plastik elma çerezlik 0.75 TL, 4’lü plastik mini saklama kabı 2.95 TL, kelebek kurutmalık 54.90 TL, ifsher price eğitici sevimli elma 39.90 TL, ışıldak led 39.90 TL, 12’li iz bırakmaz mandal 3.50 TL, çamaşır sepeti 9.95 TL, ayakkabı rampası 2.50 TL, ütü masası 75 TL, kirli sepeti 21.90 TL fiyatı ile broşür içerisinde yer alıyor.

Tencere Seti 7 Parça 199.00 TL

• 20+24 cm derin tencere

• 26 cm sığ tencere

• 26 cm tava

• Çizilme ve aşınmaya karşı direnci arttırılmış yanmaz yapışmaz iç kaplama

Portakal Nar Sıkımına Uygun Narenciye Presi 89,90 TL

• ~80 kg baskı gücüne dayanabilmektedir

• Paslanmaz süzgeç

• Döküm taban

 Orta Boy Çaydanlık 75. 00 TL

 Kelebek Kurutmalık 54,90 TL

• ~21,5 m asma kapasitesine sahip

Tv Ünitesi Raflı 149,00 TL

• Raflar dahildir

• CE sertifikalı suntalam

Haber Tarihi: 06 Kasım 2018 Salı 14:33
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