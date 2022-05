BİLSEM yaz okulu başvuruları 2022 | BİLSEM yaz okullu başvuruları ne zaman nasıl yapılacak?

2021-2022 eğitim öğretim yılı 17 Haziran Cuma günü sona erecek Pek çok aile, yaz döneminde çocukların okullara devam etmesini çeşitli etkinliklerde yer almasını arzu ediyor. Bu yıl ilk kez Bilim ve Sanat Merkezleri’nde yaz okulları açılacak. Aileler ise yaz okullarına ilişkin detayların açıklanıp açıklanmadığını araştırmaya başladı. Yaz okulları ne zaman açılacak?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, bu yaz BİLSEM’lerde yaz okulları açılacağını duyurdu. Bakan Özer, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada “Bilim sanat merkezlerimiz, eğitim öğretim dönemi içerisinde özel yetenekli öğrencilerimizin yeteneklerini geliştirmeye katkı veren birimler. İlk kez bu yaz itibarıyla bilim sanat merkezlerinde sadece bilim sanat merkezine seçilmiş öğrenciler değil, 2'nci sınıftan 12'nci sınıfa kadar tüm öğrencilerimize yaz okulu açacağız. Yaz okulunda iki ders olacak, biri bilim ikincisi sanat... Okullar arasındaki imkan farklılıklarını azaltmak için kullandığımız bir mekanizma var, destekleme ve yetiştirme kursları. Artık bilim sanat merkezleriniz de destekleme ve yetiştirme kursları kapsamında alıyoruz. Öğretmenlerimiz, bilim, sanat merkezindeki öğretmenlerimiz de bu kapsamda tüm öğrencilerimize yaz okullarında bilim ve sanat ile ilgili hazırlamış oldukları programı paylaşacaklar. Yani biz artık Milli Eğitim Bakanlığı olarak sadece akademik eğitim-öğretim yılına değil 12 aya bakacağız ve gençlerimizi hiç yalnız bırakmayacağız. Her zaman gençlerimizin akademik gelişimi, kültür, sanat, medeniyet bilinci Türkiye'nin nereye doğru gittiği, Türkiye'nin iddiaları hepsini kapsayacak, içselleştirerek şekilde her daim yanında olup her türlü desteği sunmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

BİLSEM yaz okullarına ilişkin detaylar henüz paylaşılmadı. Bu sebeple BİLSEM yaz okulu kayıtlarının ne zaman alınacağı henüz açıklanmadı. Konu hakkında detaylar paylaşıldığında haberlerimizde yer vereceğiz.