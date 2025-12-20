Ayakkabı markası Golden Goose çoğunluk hisselerini Çili HSG’ye sattı: Spor ayakkabı markasını satın aldı...

Küresel yatırım şirketleri Temasek ve True Light Capital de azınlık yatırımcı olarak ortaklığa katılıyor. Permira’nın yönettiği fonlar ile mevcut diğer hissedarlar ise gruptaki azınlık paylarını koruyacak.

Çinli küresel yatırım şirketi HSG ortağı Jiajia Zou, konuya ilişkin açıklamasında şunları söyledi:

“Golden Goose, bugünün lüks dünyasında sevgi, empati, otantiklik ve güçlü bir topluluk duygusunu temsil ediyor. Silvio ve yetenekli ekibiyle birlikte, Temasek ve Permira ile ortaklık kurarak markanın — özellikle uluslararası alanda — büyümesinin bir sonraki heyecan verici aşamasına destek olmaktan büyük onur duyuyoruz. Bunu yaparken Golden Goose’u benzersiz şekilde İtalyan kılan değerleri koruyup kutlamayı hedefliyoruz. Markanın mirasına duyduğumuz derin saygıyla, küresel deneyimimizi ve kaynaklarımızı, Golden Goose’un özgün neşesini ve ruhunu gelecek nesiller boyunca dünya çapındaki tüketicilere ulaştırma ortak hedefiyle seferber etmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz"

Anlaşma, Golden Goose’un Çinli bir yatırımcıya satılacağı yönündeki aylardır süren spekülasyonlara son verdi.

Golden Goose, 2000 yılında İtalya’nın Marghera kentinde Francesca Rinaldo ve Alessandro Gallo tarafından kuruldu. Şirketin CEO’luğunu Silvio Campara 2018’den bu yana yürütüyor. Campara, şirketin odağını hazır giyimden (RTW) spor ayakkabıya kaydırdı. Campara’nın 12 yıl önce — o dönem ticari işlerden sorumlu yönetici olarak — şirkete katıldığı dönemde Golden Goose’un yıllık geliri 30 milyon avroydu. 2024’te ise net gelirler 654,6 milyon euro'ya ulaştı. Campara görevine devam edecek.

Permira, Golden Goose’u 2020 yılında 1,3 milyar euro'ya satın almış ve şirketi halka açmayı hedeflemişti. Ancak Avrupa’daki piyasa koşullarının bozulması nedeniyle bu planlar hayata geçirilemedi. Yapılan açıklamaya göre yeni hedef, Golden Goose’un İtalyan zanaatkarlık köklerini koruyarak uluslararası genişlemesini hızlandırmak.

Campara da şu değerlendirmede bulundu:

“Golden Goose’u, lüks, yaşam tarzı ve spor giyimin kesişiminde konumlanan, büyüyen küresel ‘Dreamers’ topluluğu tarafından sevilen, lider bir uluslararası lüks marka olarak küresel hedeflerimizi büyütürken HSG ve Temasek’i stratejik ortaklar olarak aramızda görmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Yatırımları, modelimizin başarısına yönelik güçlü bir güven oyu niteliğinde. Lüks ve daha geniş iş dünyasında uluslararası liderleri ölçeklendirme konusundaki deneyimleriyle HSG ve Temasek, Golden Goose için önümüzdeki büyük fırsatları açığa çıkarmamıza yardımcı olacak. Bugüne kadarki başarılı yolculuğumuzda vazgeçilmez ortaklarımız olan Permira’ya minnettarız ve HSG ile Temasek’in yanında değerli ortaklar olarak kalacak olmalarından memnuniyet duyuyoruz"