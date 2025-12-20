CHP’li Burcu Köksal’da yılbaşında partileyecek:  Yerli ve milliliği sözde kaldı

Kaymak tabakanın partisi olarak bilindiği halde yıllardır muhalefetini garibanlık üzerine kurgulayan CHP’nin her kademesinden israf fışkırıyor. Ele geçirdikleri belediyeleri adrese teslim ihalelerle ve milyonluk vurgunlarla talan ettikleri halde her fırsatta açlık ve yoksulluk edebiyatı yapan CHP’li belediyeleri, yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte Noel ve yılbaşı telaşı sardı. Milli ve manevi günlerimize mesafeli olan, geçmiş dönemlerde cenaze evlerine verilen taziye yemeğini bile kaldıran CHP’li başkanlar, Hıristiyan geleneği olan yılbaşı sebebiyle kamunun kaynaklarını Noel yemeklerine, yılbaşı partilerine ve sazlı sözlü eğlencelere harcamaya başladı.

Göreve gelir gelmez makam odasını yenilemek için kameralar karşısında “böcek” iftirası atan ve buna rağmen mahkeme tarafından adeta ödüllendirilerek affedilen ve geçtiğimiz günlerde yerli ve milliyim diyerek togg arabayla pozlar kesen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal da yılbaşı etkinlikleri düzenleyen CHP’li belediye başkanları kervanına katıldı. CHP’li Köksal, ‘eski yıla veda yeni yıla merhaba’ başlığıyla 10 gün sürecek yeni yıl etkinlikleri düzenleyecek. Zafer Meydanı’nda düzenlenmesi planlanan ve günler süren programda DJ performanslarından ateş gösterilerine, yılbaşı temalı eğlencelerden animasyon oyunları gibi birçok skandal etkinliğe imza atacak. Her fırsatta yerli ve milli olduğunu iddia eden CHP’li Burcu Köksal’ın haçlı Batı’nın adet ve geleneklerini düzenlemesi tepkiyle karşılanırken kültürel ve inanç hassasiyetlerimizin göz ardı edildiği yorumlarını beraberinde getirdi.