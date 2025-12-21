  • İSTANBUL
Aman dikkat hanımlar! Gittiği kuaförde ölümden döndü
Aman dikkat hanımlar! Gittiği kuaförde ölümden döndü

Aman dikkat hanımlar! Gittiği kuaförde ölümden döndü

Kayseri'de bir kadın gittiği kuaförde saçlarını boyatmak istedi, kısa süre sonra yüzünde şişmeler ve kızarıklıklar oluştu, kendini hastanede buldu.

Kayseri'de 28 yaşındaki Duygu K., saçındaki kaynakları çıkartıp boyatmak için gittiği kuaförde adeta kâbusu yaşadı. Kayseri'de yaşayan Duygu K. (28), iddiaya göre saçındaki kaynakları çıkarıp boya yaptırmak için daha önceden randevu aldığı kuaför salonuna gitti.

Ancak iddiaya göre, saç açma işlemi sırasında uygulanan kimyasal ürünler nedeniyle kulaklarında kızarma başladı. Bunun üzerine başı yıkanan genç kadına, yeniden kimyasal açıcı sürüldü. Ancak bu kez de göz çevrelerinde ve kulaklarında şişlik oluşurken aynı zamanda nefes darlığı yaşamaya başladı

İddiaya göre yanında bulunan annesinin ambulans çağrılması yönündeki talebine rağmen, işyeri sahibi, "Genellikle beyaz tenli kadınlarda böyle olabiliyor. Ambulansa gerek yok bekleyelim geçer" diyerek reddetti. Bunun üzerine genç kadın eşini çağırdı.

 

Kuaföre gelen eşi de Duygu K.'yı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Gevher Nesibe Hastanesi'ne götürdü. Bu arada kuaförün, genç kadını hastaneye götürmeye gelen eşinden 5 bin TL aldığı da öne sürüldü.

Acil Servis'te tedavi altına alınan Duygu K.'ya müdahale eden doktorların, gecikilmesi halinde hayati risk oluşabileceğini ifade ettiği öğrenildi.

Tedavisinin ardından Duygu K., gerekli özenin gösterilmediği ve yanlış uygulama yapıldığı gerekçesiyle işyeri sahibi hakkında "Taksirle yaralama" suçlamasıyla polis merkezine başvurarak şikâyetçi oldu. Olayla ilgili adli soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Sabah

