Sadettin Saran’a akıl almaz destek! Soruşturma uyuşturucu, tezahürat 'dik dur eğilme'
Uyuşturucu soruşturmasında ‘şüpheli’ sıfatıyla ifadeye çağırılan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'a, 'dik dur eğilme' şeklinde skandal tezahüratlarla destek verildi.
Uyuşturucu soruşturmasında ‘şüpheli’ sıfatıyla ifadeye çağırılan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran dün gece Milano’dan İstanbul’a döndü.
Skandal destek: Dik dur eğilme
Küçük bir taraftar grubunca karşılanan Saran için “Dik dur eğilme Fenerbahçe seninle” sloganları atıldı.
Uyuşturucu soruşturması kapsamında bugün Adli Tıp Kurumu tarafından saç ve kan örneği alınan Sadettin Saran, skandal desteğe “İyi ki varsınız” diyerek karşılık verdi.