  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

CHP’li Burcu Köksal’da yılbaşında partileyecek: Yerli ve milliliği sözde kaldı

Sadettin Saran’a akıl almaz destek! Soruşturma uyuşturucu, tezahürat 'dik dur eğilme'

Bakan Yumaklı’dan 81 ilde gıda seferberliği: Gıda güvenilirliği bizim kırmızı çizgimizdir!

Ayakkabı markası Golden Goose çoğunluk hisselerini Çili HSG’ye sattı! Yatırım şirketi satın aldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çok büyük bir gurur anına şahitlik ediyoruz

Palandöken: "2026 yılına herkes borçsuz girmek istiyor" Yapılandırma çağrısı

Şehit kanıyla sulanan bu vatanın çocukları böyle olamaz! Çürümüş zihinlerden İslam’a edepsiz saldırı

İsrail yine sözünde durmadı, ateşkesi kanla deldi! Gazze’de helikopter ve topçu sesleri susmuyor.

Trenle çarpışan otomobil alev topuna döndü! Facia anı kameralara işte böyle yansıdı

AK Parti – DEM görüşmesi sona erdi! Partilerden ilk açıklama
Gündem Acil Yardım Butonu ile 'Çocuklar Güvende' İnternette zararlı içeriğe son!
Gündem

Acil Yardım Butonu ile 'Çocuklar Güvende' İnternette zararlı içeriğe son!

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:
Acil Yardım Butonu ile 'Çocuklar Güvende' İnternette zararlı içeriğe son!

Çocukların internet ortamındaki risklerden korunması ve dijital okuryazarlığın artırılması için hazırlanan 'Çocuklar Güvende' mobil uygulamasının detayları netleşti. Bu uygulama ile hem çocukların hem de ebeveynlerin dijital koruma kalkanı olacak. 'Acil Yardım İste', 'Benimle Paylaş' ve 'Danışma Rehberi' adlı üç adet buton bulunuyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın, çocukların internet ortamındaki risklerden korunması ve dijital okuryazarlığın artırılması için hazırladığı "Çocuklar Güvende" mobil uygulamasının detayları netleşti. Çocukların, uygulama üzerinden içinde bulunduğu riski nasıl bildireceğini ve yardım isteme yöntemlerini mercek altına aldı.

 

 

ALO 183'E DİREKT BAĞLANTI

Uygulama ile hem çocukların hem de ebeveynlerin dijital koruma kalkanı olacak. Akran zorbalığı, ihmal, istismar, şiddet ya da siber zorbalığa maruz kalan çocuklar, "Acil Yardım İste" butonu ile ALO 183'e direkt arama yapılabiliyor. "Benimle Paylaş" butonu, çocukların internette karşılaştıkları rahatsız edici veya zararlı içeriklerin linki, görsel veya ses kaydı doğrudan Bakanlığa bildirmesine olanak tanıyor. Bu bildirimler, Bakanlığın dijital takip ekipleri tarafından incelenerek, içeriğin engellenmesi veya yasal işlem başlatılması için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ile koordineli çalışmasını sağlıyor.

 

 

'CEPTE REHBER' İLE DANIŞMANLIK

Çocuklar ve ebeveynler için hazırlanan "Danışma Rehberi" ise akran zorbalığı, ihmal ve istismar, dijital riskler, teknoloji bağımlılığıyla baş etme yolları, ebeveyn denetim araçlarının kullanımı ve dijital dünyadaki risklere karşı alınacak önlemler hakkında bilgilendiriyor.

Tahta kaşıkla interneti güçlendirdiğini söyledi! Bunu yapanın interneti kilometrelerce uzaktan çeker
Tahta kaşıkla interneti güçlendirdiğini söyledi! Bunu yapanın interneti kilometrelerce uzaktan çeker

Sosyal Medya

Tahta kaşıkla interneti güçlendirdiğini söyledi! Bunu yapanın interneti kilometrelerce uzaktan çeker

Çin, uzaydan dünya’ya 1 gbps internetle tarihi başarıya imza attı
Çin, uzaydan dünya’ya 1 gbps internetle tarihi başarıya imza attı

Teknoloji

Çin, uzaydan dünya’ya 1 gbps internetle tarihi başarıya imza attı

Bakan Uraloğlu müjdeyi verdi! Uçakta internet dönemi geliyor!
Bakan Uraloğlu müjdeyi verdi! Uçakta internet dönemi geliyor!

Aktüel

Bakan Uraloğlu müjdeyi verdi! Uçakta internet dönemi geliyor!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23