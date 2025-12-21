ABD, Venezuela’nın bir gemisine daha el koydu!
ABD Başkanı Donald Trump, son aylarda Karayipler'e geniş çaplı askeri yığınak yaparak Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro üzerindeki baskıyı artırıyor. ABD Kıyı Emniyet güçlerinin, Venezuela açıklarında bir gemiyi durdurarak el koyduğu bildirildi.
ABD Kıyı Emniyet güçleri, ABD'nin Venezuela açıklarındaki uluslararası sularda bir gemiyi durdurduğunu ve taşıta el koyduğunu açıkladı.
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ve Kıyı Emniyet yetkilileri, soruları Beyaz Saray'a yönlendirdi.,
Venezuela devlet petrol ve doğal gaz şirketi Venezuela Petrolleri'nden (PDVSA) henüz duruma ilişkin açıklama yapılmadı.
Söz konusu müdahale ile bölgedeki askeri yığınağını sürdüren ABD'nin yakın zamanda Venezuela açıklarında el koyduğu gemilerin sayısı 2'ye yükseldi.
ABD ordusu, bölgede uyuşturucu taşıdığı gerekçesiyle çok sayıda tekneyi vurmuş, Venezuela kıyılarında yaptırım uygulanan bir petrol tankerine el koymuştu.