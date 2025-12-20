  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Gündem İslam ülkesi iddiaları doğruladı: Suriye'deki hedefleri vurduk!
Gündem

İslam ülkesi iddiaları doğruladı: Suriye'deki hedefleri vurduk!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
İslam ülkesi iddiaları doğruladı: Suriye'deki hedefleri vurduk!

ABD askerlerini hedef alan terör saldırısının ardından Ürdün'ün de "intikam operasyonlarına" katıldığı iddia edilmişti. Ürdün makamları iddiaları doğrulayarak, Suriye'deki DEAŞ hedeflerini vurduklarını açıkladılar.

Ürdün resmi haber ajansı PETRA'nın haberinde, Ürdün Hava Kuvvetleri'nin Suriye'deki bazı bölgelerde terör örgütü DEAŞ'a ait hedeflere düzenlenen hassas hava saldırılarına katıldığı belirtildi.

Haberde, söz konusu katılımın, ABD ile işbirliği içinde ve Suriye hükümetinin kısa süre önce katıldığı DEAŞ'a karşı uluslararası koalisyon operasyonları kapsamında gerçekleştiği ifade edildi.

Ürdün'ün operasyona, terörle mücadele kapsamında ve özellikle terör örgütü DEAŞ'ın Suriye'de kendini yeniden yapılandırarak kapasitesini artırma girişimleri sonrası, aşırılıkçı örgütlerin bu bölgeleri Suriye'nin komşularının ve bölgenin güvenliğini tehdit etmek için birer üs olarak kullanmasını önlemek amacıyla katıldığı kaydedildi.

 

Suriye'nin Palmira kentinde tek başına hareket eden bir DEAŞ üyesinin 13 Aralık'ta düzenlediği pusu sonucu 2 ABD askeri ve 1 ABD vatandaşı hayatını kaybetmiş, 3 asker ise yaralanmıştı.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, gece saatlerinde yaptığı açıklamayla, 13 Aralık'taki saldırıya yanıt olarak bölgede "Şahin Gözü Operasyonu'nu (Operation Hawkeye Strike)" başlattıklarını duyurmuştu.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) da Suriye'deki 70'ten fazla DEAŞ hedefinin 100'den fazla hassas mühimmatla vurulduğunu bildirmişti.

Medya devi, Suriye'yi "yılın ülkesi" seçti!
Medya devi, Suriye'yi "yılın ülkesi" seçti!

Dünya

Medya devi, Suriye'yi "yılın ülkesi" seçti!

ABD'den "Şahin Gözü" darbesi: Suriye'de 70 hedef vuruldu!
ABD'den "Şahin Gözü" darbesi: Suriye'de 70 hedef vuruldu!

Dünya

ABD'den "Şahin Gözü" darbesi: Suriye'de 70 hedef vuruldu!

Suriye’de Şahin gözü devrede! ABD saldırı görüntülerini paylaştı
Suriye’de Şahin gözü devrede! ABD saldırı görüntülerini paylaştı

Gündem

Suriye’de Şahin gözü devrede! ABD saldırı görüntülerini paylaştı

ABD askerleri öldürülmüştü... Suriye'den açıklama: Devam edeceğiz
ABD askerleri öldürülmüştü... Suriye'den açıklama: Devam edeceğiz

Gündem

ABD askerleri öldürülmüştü... Suriye'den açıklama: Devam edeceğiz

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23