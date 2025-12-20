İslam ülkesi iddiaları doğruladı: Suriye'deki hedefleri vurduk!

Ürdün resmi haber ajansı PETRA'nın haberinde, Ürdün Hava Kuvvetleri'nin Suriye'deki bazı bölgelerde terör örgütü DEAŞ'a ait hedeflere düzenlenen hassas hava saldırılarına katıldığı belirtildi.

Haberde, söz konusu katılımın, ABD ile işbirliği içinde ve Suriye hükümetinin kısa süre önce katıldığı DEAŞ'a karşı uluslararası koalisyon operasyonları kapsamında gerçekleştiği ifade edildi.

Ürdün'ün operasyona, terörle mücadele kapsamında ve özellikle terör örgütü DEAŞ'ın Suriye'de kendini yeniden yapılandırarak kapasitesini artırma girişimleri sonrası, aşırılıkçı örgütlerin bu bölgeleri Suriye'nin komşularının ve bölgenin güvenliğini tehdit etmek için birer üs olarak kullanmasını önlemek amacıyla katıldığı kaydedildi.

Suriye'nin Palmira kentinde tek başına hareket eden bir DEAŞ üyesinin 13 Aralık'ta düzenlediği pusu sonucu 2 ABD askeri ve 1 ABD vatandaşı hayatını kaybetmiş, 3 asker ise yaralanmıştı.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, gece saatlerinde yaptığı açıklamayla, 13 Aralık'taki saldırıya yanıt olarak bölgede "Şahin Gözü Operasyonu'nu (Operation Hawkeye Strike)" başlattıklarını duyurmuştu.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) da Suriye'deki 70'ten fazla DEAŞ hedefinin 100'den fazla hassas mühimmatla vurulduğunu bildirmişti.