Güllü’nün son feryadı yürek yaktı! Ünlü yapımcı Şahin Özer yıllar sonra o telefonun sırrını açıkladı

"Güllü" adıyla tanınan sanatçı Gül Tut, 26 Eylül'de Yalova'nın Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi'nde bulunan 6. kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmişti.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlatmış, Güllü'nün kızı Gülter ile olay sırasında aynı odada bulunan arkadaşı Ulu'nun ifadeleri alınmıştı.

Şarkıcı Güllü'nün ölümünün ardındaki sır perdesi aralandı. Güllü'nün şüpheli ölüm dosyası, yapılan araştırma sonucunda cinayet soruşturmasına dönüştü. Güllü'nün evindeki güvenlik kamerası görüntülerindeki ses kayıtlarının çözümlenmesi ve ayrıştırılması için TÜBİTAK'a gönderilen kayıtlarda dehşet ortaya çıktı.

SABAH'ın ulaştığı TÜBİTAK'ın çözdüğü ses kayıtları ve bilirkişi raporlarında sanatçının kızı Tuğyan Ülkem Gülter tarafından pencereden itildiği öne sürülmüştü.

"ATACAĞIM ŞİMDİ SENİ"

İncelemelerde "Atacağım şimdi seni" sesi özel tekniklerle netleştirildi. Bu sözü Güllü'nün kızı Gülter'in söylediği tespit edildi. Soruşturmaya göre, Gülter ile arkadaşı Ulu, yüksek oranda alkol alan Güllü banyoya gittikten sonra penceresi yere yakın olan odaya gidip pencereyi açtı.

Daha sonra Güllü'nün her duyduğunda severek oynadığı roman havası "Malkara" müziğini açtı. Lavabodan çıkınca müziği duyduktan sonra şaşırıp "O ne lan" diyen Güllü, odaya gitti. Burada Tuğyan, "Atacağım şimdi seni" dedikten sonra yaşanan boğuşmanın ardından annesini pencereden aşağıya itti.

VALİZLER BAGAJDAYKEN GÖZALTI

Güllü'nün kızı Gülter ve arkadaşı Ulu, Büyükçekmece'deki Ertürkler Caddesi Akdil Sokak Dolunay Sitesi'nden önceki akşam 21.45'te valizlerle çıktı. İkili, valizleri otomobilin bagajına yükledikleri sırada "Tasarlayarak kasten öldürme" suçundan gözaltına alındı. Ulu'nun babası Arif Ulu'nun da gözaltına alındığı kaydedildi.

GÜRCİSTAN ÜZERİNDEN KAÇACAKLARDI

Emniyet kaynakları, şüphelilerin Gürcistan üzerinden yurtdışına çıkmayı planladıklarına ilişkin bilginin teyit edildiğini, güzergâh analizinin bu doğrultuda yapıldığını açıkladı.

SAVCI ÖKSÜZ: İĞNEYLE KUYU KAZAR GİBİ TİTİZ ÇALIŞTIK

Soruşturmayı yürüten Yalova Cumhuriyet Başsavcısı Duygu Bayar Öksüz, "Dosyada gizlilik kararı var. İğneyle kuyu kazar gibi ayrıntılı, dikkatli ve gizli bir soruşturma yürüttük. Somut delilleri yakalayabilmek için titiz çalıştık. Somut delillerle karşılarına çıkmamız gerekirdi. Ayrıntılı bir çalışmanın eseri" dedi.

Güllü'nün aile avukatlığını yapan Rahmi Çelik ve beraberindeki avukatlar dosyadan çekildiklerini Tuğyan Ülkem Gülter'in avukatlığını bıraktıklarını açıkladı.

TUĞYAN ÜLKEM GÜLTER'İN ANNESİNİ İTTİĞİNİ İTİRAF ETTİ

Yurtdışına firar etmek üzereyken yakalanan Tuğyan Ülkem Gülter ile arkadaşı emniyette ifade verdi. Güllü'nün öldüğü akşam evinde bulunan kızının arkadaşı Sultan Nur Ulu ifadesinde Tuğyan Ülkem Gülter'in annesini ittiğini itiraf etti.

"GÜL ANNE'Yİ İTTİ VE BÖYLELİKLE DENGESİNİ KAYBEDİP DÜŞTÜ"

Sultan Nur Ulu'nun ifadesinde "Biz oynadıktan sonra Gül Anne yüzünü cama dönük haldeydi. O esnada dizlerinin az yukarı kısmından Tuğyan sarılarak Gül Anne'yi itti ve böylelikle dengesini kaybedip düştü. Ben şok oldum. Sonrasında Tuğyan bana 'koş' dedi. Aşağı koştuk" dedi.

Sultan Nur Ulu itiraf sonrası adli kontrol talebiyle serbest kalırken Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter, savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Gülter sabahın erken saatlerinde "kasten öldürme" suçundan tutuklandı ve cezaevine gönderildi.

Son olarak Güllü'nün ölmeden 3 gün önce kendisini keşfeden ünlü yapımcı Şahin Özer'i arayıp yardım istediği ortaya çıktı.

"TELEFONU KAPATIRKEN HÜNGÜR HÜNGÜR AĞLIYORDU"

Yapımcı Şahin Özer, Güllü ile yaptığı telefon görüşmesini şu sözlerle şu sözlerle aktardı:

"İyi misin, nasılsın faslından sonra herhalde çok duygulu bir anıydı. Ağlamaya başladı. 'Bana babalık, abilik yapıp ilk günkü gibi bana sahip çıkar mısın? 10 tane şarkı yaptım, bu şarkıları senin stüdyondan alıp sen çıkartır mısın? Abi bana klip çeker misin?' dedi. Sığınacak liman arıyordu. Ben telefonu kapatırken hüngür hüngür ağlıyordu."

''TAM BİR ORGANİZE İŞİ''

Özer, açıklamalarının devamında "Gül; yemedi yedirdi, içmedi içirdi. Ailenin içinde çaresizlik, kaos vardı. Etrafındaki insanlardan sıkılmıştı. Kızının yanındaki arkadaşının bir şeyleri çok iyi bildiğini ve bunu da anlatmaları gerektiğini düşünüyorum. Burada birilerini suçlamak çok kolay. Onu yapmak istemiyorum ama bu iş tam bir organize işi olduğunu düşünüyorum. Yani kızı bir şekilde bir cinnet halinde anneyi attı." diye konuştu.

51 yaşındakızı tarafından pencereden atılan sanatçının son doğum gününde dileği ortaya çıktı.

Müge Dağıstanlı'nın paylaştığına göre Güllü, son doğum gününde yine çocuklarını ve torununu düşündü.

Doğum günü pastasını üfleyen ve dileğini paylaşan Güllü'nün şu ifadelere yer verdiği görüldü:

Hepinize çok teşekkür ediyorum. Bütün sevdiklerimin ömrünü uzun eyle. Evlatlarıma dilediğim gibi bu veledin de üniversite kapılarını görmeyi nasip eyle. Çok güzel bir doğum günü pastası.

Doğum günü pastasında Güllü ve torununun resmi bulunuyordu... Tuğyan da doğum gününe katılmıştı.

51 yaşında vefat eden sanatçının kızıyla yıllar önceki görüntüleri yeniden gündem oldu.

Güllü, 2004 yılında yayınlanan Ünlüler Çiftliği yarışmasına katılan isimler arasındaydı. Program süresince duygusal anlar yaşayan Güllü, ziyaret gününde kızı Tuğyan ve oğlu Yağız'ı gördüğünde büyük bir sevinç yaşamış, çocuklarını coşkuyla kucaklamıştı.