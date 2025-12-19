  • İSTANBUL
Gündem

Polislere ateş açıldı

Polislere ateş açıldı

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde uygulama yapan polislere ateş açıldı. Meydana gelen olay sonrası 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde uygulama yapan polislere silahla ateş açan 4 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, merkez Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi'nde şüpheli kişiler, uygulama yapan polislere ateş açtı.

Olayda yaralanan olmazken olay yerine polis ekipleri sevk edildi. 4 şüpheli, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüphelilerden birinin cezaevi firarisi ve kesinleşmiş hapis cezası olduğu kaydedildi.

