ABD askerleri öldürülmüştü... Suriye'den açıklama: Devam edeceğiz

Suriye Dışişleri Bakanlığı'nın, ABD merkezli X sosyal medya platformu üzerinden yaptığı paylaşımda, "Bu trajik kayıp, terörizmin her türüyle mücadelede uluslararası işbirliğinin güçlendirilmesinin acil bir gereklilik olduğunu bir kez daha ortaya koymaktadır." ifadelerine yer verildi.

Terör örgütü DEAŞ'a karşı yürütülen mücadelede kararlılık vurgusu yapıldı ve örgütün Suriye topraklarında güvenli hiçbir sığınak bulamayacağı belirtildi.

Suriye ordusunun, DEAŞ'ın tehdit oluşturduğu tüm bölgelerde askeri operasyonlarını yoğunlaştıracağı kaydedilen paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"ABD'yi ve uluslararası koalisyon üyelerini, sivillerin korunmasına ve bölgede güvenlik ile istikrarın yeniden sağlanmasına katkı sunacak şekilde bu çabalara destek vermeye davet ediyoruz."

Suriye'nin orta kesimlerinde yer alan Humus kentine bağlı bölgede 13 Aralık'ta, asayiş amacıyla ortak devriye faaliyeti yürüten Suriye ordusu unsurları ile ABD askerlerinin silahlı saldırıya uğradığı duyurulmuştu.

ABD Merkezi Kuvvetler Komutanlığından (CENTCOM) yapılan açıklamada, "13 Aralık'ta, Suriye'de tek başına hareket eden bir DEAŞ silahlı saldırganının düzenlediği pusu sonucu 2 ABD askeri ve 1 ABD vatandaşı hayatını kaybetti, 3 asker ise yaralandı. Silahlı saldırgan, çıkan çatışmada öldürüldü." ifadelerine yer verilmişti.