  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Eğitim BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak?
Eğitim

BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak?

BİLSEM sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu. Bilim Sanat Merkezlerinde eğitim görmek isteyen öğrencilerin heyecanlı bekleyişleri devam ediyor. BİLSEM sınav sürecinde grup tarama test sonuçlarının açıklanmasının ardından sıra bireysel değerlendirme sürecinin uygulanmasına geldi. Peki, BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte BİLSEM sonuç tarihleri hakkında detaylar…

Yeniakit Publisher
2020-11-14 15:13:00 -
BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak?

BİLSEM bireysel değerlendirme süreci 23 Kasım 2020 ve 19 Şubat 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Bireysel değerlendirme sürecinin sona ermesinin ardından sonuçlarının açıklanmasıyla bilim ve sanat merkezlerine yerleşmeye hak kazanan öğrenciler, 2021-2022 eğitim öğretim yılından itibaren eğitimlerine başlayacaklar. İşte BİLSEM sonuçlarının açıklanacağı tarih hakkında detaylar…

BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak?

BİLSEM’de bireysel değerlendirme sürecinin uygulanması 23 Kasım 2020 ve 19 Şubat 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Kayıt hakkı kazanan öğrenciler 26 Şubat 2021’de duyurulacak.

Bireysel değerlendirme sürecinin sona ermesinin ardından sonuçlarının açıklanmasıyla bilim ve sanat merkezlerine yerleşmeye hak kazanan öğrenciler, 2021-2022 eğitim öğretim yılından itibaren eğitimlerine başlayacaklar.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgü dolu sözler
Dünya

Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgü dolu sözler

Azad Cammu ve Keşmir Cumhurbaşkanı Serdar Mesud Han, Türkiye'nin Müslüman dünyası için umut merkezi olduğunu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da İs..
SMS, e-Devlet ve Hayat Eve Sığar uygulaması ile HES kodu nasıl alınır?
Ekonomi

SMS, e-Devlet ve Hayat Eve Sığar uygulaması ile HES kodu nasıl alınır?

HES kodu, sınavlar, ulaşım ve kamu kurumlarına girişlerde kullanılıyor. HES kodu, e-Devlet, SMS ve Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden alın..
Depremzedeler için verilen battaniyeleri satarken suç üstü oldular!
Gündem

Depremzedeler için verilen battaniyeleri satarken suç üstü oldular!

İzmir'de zabıta ekipleri, depremzedeler için getirilen ve işportada satıldığı belirlenen battaniyelere el koydu.

Satılık 2014 Model Renault Fluence
Satılık 2014 Model Renault Fluence

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay