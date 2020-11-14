BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak?
BİLSEM sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu. Bilim Sanat Merkezlerinde eğitim görmek isteyen öğrencilerin heyecanlı bekleyişleri devam ediyor. BİLSEM sınav sürecinde grup tarama test sonuçlarının açıklanmasının ardından sıra bireysel değerlendirme sürecinin uygulanmasına geldi. Peki, BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte BİLSEM sonuç tarihleri hakkında detaylar…
BİLSEM bireysel değerlendirme süreci 23 Kasım 2020 ve 19 Şubat 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Bireysel değerlendirme sürecinin sona ermesinin ardından sonuçlarının açıklanmasıyla bilim ve sanat merkezlerine yerleşmeye hak kazanan öğrenciler, 2021-2022 eğitim öğretim yılından itibaren eğitimlerine başlayacaklar. İşte BİLSEM sonuçlarının açıklanacağı tarih hakkında detaylar…
BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak?
BİLSEM’de bireysel değerlendirme sürecinin uygulanması 23 Kasım 2020 ve 19 Şubat 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
Kayıt hakkı kazanan öğrenciler 26 Şubat 2021’de duyurulacak.
Bireysel değerlendirme sürecinin sona ermesinin ardından sonuçlarının açıklanmasıyla bilim ve sanat merkezlerine yerleşmeye hak kazanan öğrenciler, 2021-2022 eğitim öğretim yılından itibaren eğitimlerine başlayacaklar.