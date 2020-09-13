BİLSEM sınav sonuçları

BİLSEM ilkokul 1, 2 ve 3. Sınıf öğrencilerinin yeteneklerine göre belirli sınavlara tabi tutulurlar. BİLSEM sonuçlarına göre, BİLSEM eğitim merkezlerinde eğitim öğretim görmeye hak kazandıkları bir sınavdır. Arkadaşlarına nazaran biraz daha yeteceği olan ve derslerde de yine diğer arkadaşlarından iyi bir konumda olan öğrenciler, sınıf öğretmenlerinin yönlendirmesiyle BİLSEM sınavına girebiliyorlar.

BİLSEM başvurusu nasıl yapılır?

BİLSEM’e nasıl girilir? Sınıf öğretmenin yönlendirmesi neticesinde okul idaresi BİLSEM’e başvuruların nasıl yapılacağı konusunda yönlendirme yapacaktır. BİLSEM başvurusu yapıldıktan sonra il tanılama komisyonu BİLSEM’e başvuru yapan öğrencilere randevu vermekte. Belirlenen randevu tarihlerinde öğrenciler genel bir sınava çağrılmakta.

BİLSEM sınavında neler soruluyor?

BİLSEM soruları. BİLSEM sınavında öğrencilere Türkçe-Matematik becerilerini ölçmeye yarayan soruların yanında, zeka etkinlikleri, fark bulmacaları, örüntü dizileri gibi sorular sorulmakta. BİLSEM sınavında belirli bir puanı aldıktan sonra öğrenciler ikinci sınava girmeye hak kazanmakta. İkinci sınavına girmeye hak kazanan öğrenciler Milli Eğitim Bakanlığı MEBBİS üzerinden sınav yapmakta.

BİLSEM’de eğitim nasıl oluyor?

MEB BİLSEM sonuçlarına göre BİLSEM’e kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrenciler BİLSEM’de nasıl bir eğitim öğretim görmekte. Öğrencinin yeteceği daha baskın ise öğrenciler BİLSEM’de o alanda eğitime tabi tutulmakta. BİLSEM’de okuyan öğrenciler sınavı tabi tutulup dersleri geçmiyorlar. Tabi tutuldukları eğitim uygulamasını yetenek becerileri sonucu tamamlayan öğrenciler bir sonraki seviyeye geçmekte.

BİLSEM sınavı ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Bilim ve Sanat Merkezleri'ne (BİLSEM) sınavı 11 Eylül’de gerçekleştirildi. BİLSEM sonuçlarına göre, BİLSEM merkezlerine yerleşmeye hak kazanacak. 1, 2 ve 3. sınıf öğrencileri genel zihinsel yetenek, resim, müzik alanlarında yeteneklerine göre BİLSEM’e kayıt yaptırmaya hak kazanacak.

BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak?

Grup tarama uygulama sonuçları 14 Ekim 2020′ de http://meb.gov.tr adresinden ilan edilecek. Grup tarama uygulama sonuçlarına itiraz başvuruları 16 Ekim ve 22 Ekim tarihleri aralığında alınacak. İl tanılama sınav komisyonları tarafından bireysel değerlendirme randevuları 2 Kasım ve 6 Kasım tarihleri aralığında başlayacak.

BİLSEM sonuçlara, 14 Ekim 2020′de Milli Eğitim Bakanlığının "www.meb.gov.tr" internet adresinden açıklanacak. BİLSEM’E Kayıt yaptırmaya kazanan öğrenciler 2-6 Kasım tarihlerinde il/ilçeye en yakın BİLSEM'e başvurarak kayıt yaptırabilecek.

BİLSEM sınav sonuçları için tıklayınız