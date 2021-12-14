Bilim ve Sanat Merkezleri yetenekli öğrencileri BİLSEM sınavı ile kabul ediyor. Bilsem’e yerleştirilme hakkı kazanan öğrenciler, örgün eğitim saatleri (okul saatleri) dışında Bilim ve Sanat Merkezlerinde özel eğitimler alıyor. Çocuklarının BİLSEM sınavına katılmasını isteyen aileler ise 'BİLSEM sınavı ne zaman? BİLSEM başvuruları ne zaman nereden yapılacak?' sorularının cevaplarını araştırıyor.

Bilsem sınavı nedir?

Bilsem, Bilim ve Sanat Eğitim Merkezlerinin kısaltılmış ismidir. İlkokullarda sınavla tespit edilen özel yetenekli öğrencilerin örgün eğitim kurumlarındaki eğitimlerini aksatmayacak şekilde bireysel yeteneklerinin farkında olmalarını sağlamak ve sahip oldukları kapasitelerini geliştirerek üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla devlete bağlı olarak açılmış olan özel eğitim kurumlarıdır. Türkiye genelinde her ilde bir bilsem olmakla birlikte nüfus yoğunluğuna göre büyük şehirlerde birden fazla bilsem olabilmektedir.

BİLSEM 2022 sınavı ne zaman yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı henüz BİLSEM sınavının ne zaman yapılacağını, başvuruların ne zaman alınacağını açıklamadı. Geçtiğimiz yıl ise başvurular, 25 Kasım-6 Aralık tarihinde gerçekleşmişti.

BİLSEM kayıtları nasıl yapılır?

Bilsem'de eğitim almaya hak kazanan öğrenciler, belirtilen tarihlerinde, bağlı oldukları ildeki Bilim ve Sanat Merkezi'ne doğrudan müracaat ederek kayıt işlemlerini tamamlayabilirler.