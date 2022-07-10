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Gündem Bilmeyenler bilsin, duymayanlar duysun! CHP varsa kurban da yok
Gündem

Bilmeyenler bilsin, duymayanlar duysun! CHP varsa kurban da yok

Türkiye Kurban bayramını eda ederken, CHP’li eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Moğoltay’ın "Size bayramdan önce maaş ödemeyeceğim. Çünkü benden alacağınız maaşlarla gidip Kurban keseceksiniz. Maaşınızı bayramdan sonra vereceğim." şeklindeki rezil sözleri yeniden gündeme geldi.

Yeniakit Publisher
2022-07-10 12:58:00 -
Bilmeyenler bilsin, duymayanlar duysun! CHP varsa kurban da yok

 yeniakit.com.tr 

Mübarek Kurban Bayramı'nda Müslümanların ibadetine engel olmak için her türlü pisliği yapmaktan geri durmayan kokuşmuş zihniyet dünden bugüne hiç değişmedi.

1990'lı yılların CHP'li Çalışma Bakanı Mehmet Moğultay de işçi emeklilerinin kurban kesmesine mani olmaya çalışarak şunları söylemişti:

"Size bayramdan önce maaş ödemeyeceğim. Çünkü benden alacağınız maaşlarla gidip Kurban keseceksiniz. Maaşınızı bayramdan sonra vereceğim."

Yargıdaki sol kadrolaşmanın mimarlarından olan eski Bakan Mehmet Moğultay’ın bu sözlerinin yer aldığı belge bu bayramda gündeme geldi.

 

 

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