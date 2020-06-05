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Dünya

Bill Gates 'Koronavirüste ikinci dalga kesinlikle gelecek' dedi ve o bölgeyi işaret etti

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs nedeniyle Çin ile birlikte hedefte olan Microsof kurucusu Bill Gates, ikinci dalganın kesinlikle meydana geleceğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-06-05 17:24:00 - 2020-06-05 17:27:23
Bill Gates 'Koronavirüste ikinci dalga kesinlikle gelecek' dedi ve o bölgeyi işaret etti

ABD merkezli teknoloji şirketi Microsoft’un kurucusu Bill Gates Arap medyasına konuştu. Gates corona virüse karşı aşı çalışmalarından, ABD seçimlerine kadar pek çok konuya değindi.

Aşının üretilmesi konusunda umutlu olduğunu söyleyen Gates, “Aşı için bu kadar çaba olması heyecan verici bu da aşı konusunda başarı şansımızı oldukça artırıyor. En iyi senaryo bu yıl sonu ama daha yüksek ihtimalle 2021 sonunda bir aşı üretimi gerçekleşebilir” dedi.

İkinci dalga virüs salgınının olacağını ifade eden Gates, güney ve orta Amerika'ya dikkat çekti.

"Güney ve orta Amerika'da ilerlemeye başladı"

Gates “İkinci dalga kesinlikle olacak. Nerede ve ne kadar kötü olacağını bilmiyoruz. Ancak üzülerek söylüyorum ki salgın güney ve orta Amerika’da hızla ilerlemeye başladı. ABD ve Avrupa'daki vaka ve ölümlerde düşüş görsek de bu ne yazık ki tüm dünya için geçerli değil” ifadelerini kullandı.

Gates’e küresel salgının yaklaşan ABD başkanlık seçimlerini etkileyip etkilemeyeceği de soruldu.

Gates "Ben seçim sonuçlarını tahmin etme konusunda o kadar da iyi değilim. Son seçim sonucunu bilememiştim. O yüzden bana bu konuda güvenmenizi önermem. Ama insanların uzmanlığın önemini gördüğüne şahit oluyorum. Buna göre bir tepki verebilirler” dedi.

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