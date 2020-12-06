Bilişimcilerden internet reklamlarına düzenleme talebi

ANKARA (AA) - ARİFE YILDIZ ÜNAL - Türkiye Bilişim Derneği (TBD) Genel Başkanı Rahmi Aktepe, internet tarayıcıları tarafından site ziyaret edildiğinde çıkarılan reklamların insanları rahatsız edici boyuta ulaştığını belirterek, "Bu konuda ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından düzenleme yapılmasını istiyoruz." dedi.

Aktepe, AA muhabirine, internet siteleri ziyaret edildiğinde çıkan reklamlara ilişkin değerlendirmede bulundu.

İnternetten haber okumak veya bir konu incelenmek istendiğinde sürekli reklama maruz kalınmasının metnin bütünlüğünü bozduğunu ifade eden Aktepe, "Bu durum insanların dikkatini görsel ve işitsel olarak da dağıtıyor." diye konuştu.

Aktepe, internet tarayıcılarında reklamların kullanıcı alışkanlıklarına göre kişiselleştirildiğine işaret ederek, şunları söyledi:

"Buralarda insanların yaşam tarzı ve alışveriş alışkanlıkları takip ve ifşa edilebilmektedir. Her ne kadar istenmeyen reklamların kapatılma özelliği internet tarayıcılarında güvenlik ayarları altında yer alsa da bu işlemin yapılması hem zaman kaybına neden olmakta hem de kullanıcıların dijital becerileri bu işlemi yapmaları için yeterli olmayabilmektedir. Ayrıca bazı sitelerde çerez politikaları kabul edilmeyince ekran karartıldığı için istenen aramaya da ulaşılamamaktadır."

Bu ve benzeri uygulamaların etik olmadığını vurgulayan Aktepe, "Kullanıcıların alışkanlıklarının takip edilerek kişiye özel ekranda reklamların gösterilmesini uygun bulmuyoruz. TBD olarak bu konuda ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından düzenleme yapılmasını istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.