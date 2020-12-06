  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Bilişimcilerden internet reklamlarına düzenleme talebi
Ekonomi

Bilişimcilerden internet reklamlarına düzenleme talebi

TBD Genel Başkanı Rahmi Aktepe: - "İnternet tarayıcıları tarafından site ziyaret edildiğinde çıkan reklamlar insanları rahatsız edici boyuta ulaştı" - "Bazı sitelerde çerez politikaları kabul edilmeyince ekran karartıldığı için istenen aramaya da ulaşılamamaktadır" - "Kullanıcıların alışkanlıklarını takip ederek kişiye özel ekranda reklamların gösterilmesini uygun bulmuyoruz. Bu konuda ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından düzenleme yapılmasını istiyoruz"

Yeniakit Publisher
2020-12-06 11:01:32 -
Bilişimcilerden internet reklamlarına düzenleme talebi

ANKARA (AA) - ARİFE YILDIZ ÜNAL - Türkiye Bilişim Derneği (TBD) Genel Başkanı Rahmi Aktepe, internet tarayıcıları tarafından site ziyaret edildiğinde çıkarılan reklamların insanları rahatsız edici boyuta ulaştığını belirterek, "Bu konuda ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından düzenleme yapılmasını istiyoruz." dedi.

Aktepe, AA muhabirine, internet siteleri ziyaret edildiğinde çıkan reklamlara ilişkin değerlendirmede bulundu.

İnternetten haber okumak veya bir konu incelenmek istendiğinde sürekli reklama maruz kalınmasının metnin bütünlüğünü bozduğunu ifade eden Aktepe, "Bu durum insanların dikkatini görsel ve işitsel olarak da dağıtıyor." diye konuştu.

Aktepe, internet tarayıcılarında reklamların kullanıcı alışkanlıklarına göre kişiselleştirildiğine işaret ederek, şunları söyledi:

"Buralarda insanların yaşam tarzı ve alışveriş alışkanlıkları takip ve ifşa edilebilmektedir. Her ne kadar istenmeyen reklamların kapatılma özelliği internet tarayıcılarında güvenlik ayarları altında yer alsa da bu işlemin yapılması hem zaman kaybına neden olmakta hem de kullanıcıların dijital becerileri bu işlemi yapmaları için yeterli olmayabilmektedir. Ayrıca bazı sitelerde çerez politikaları kabul edilmeyince ekran karartıldığı için istenen aramaya da ulaşılamamaktadır."

Bu ve benzeri uygulamaların etik olmadığını vurgulayan Aktepe, "Kullanıcıların alışkanlıklarının takip edilerek kişiye özel ekranda reklamların gösterilmesini uygun bulmuyoruz. TBD olarak bu konuda ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından düzenleme yapılmasını istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
CNNTürk'te moderatör, Öztürk Yılmaz'a dayanamadı: Sürekli tekrara düşüyorsunuz!
Medya

CNNTürk'te moderatör, Öztürk Yılmaz'a dayanamadı: Sürekli tekrara düşüyorsunuz!

CNNTürk ekranlarında 'tank paleti fabrikası polemiği' ile ilgili konuklar arasında yapılan tartışmada kendine söz hakkı verilmediğini söyley..
Edirne'de başörtülü genç kadına 28 Şubat zihniyetini aratmayan iğrenç ifadeler...
Gündem

Edirne'de başörtülü genç kadına 28 Şubat zihniyetini aratmayan iğrenç ifadeler...

Edirne'de 24 yaşındaki Gülsüm Şişli, yolda giderken Raşit Özdemir isimli bir saldırgan tarafından başörtüsü üzerinden saldırıya uğradı. Şişl..
Trump taraftarları ve Biden destekçileri Washington'da çatıştı
Dünya

Trump taraftarları ve Biden destekçileri Washington'da çatıştı

ABD'de gergin geçen seçim sonrası tansiyon dinmek bilmiyor. ABD Başkanı Donald Trump ve yeni Başkan seçilen Joe Biden taraftarları Washingto..
Satılık 2016 model Peugeot 3008
Satılık 2016 model Peugeot 3008

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay