  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Filistin ve ABD arasında kritik temas
EGM açıkladı! İki günde 25 bin 125 sürücü...
Adana Demirspor'da Balotelli sürprizi
Putin ve Biden için tarih verildi
Ekonomi Bilişimciler, dijital para mevzuatına odaklandı
Ekonomi

Bilişimciler, dijital para mevzuatına odaklandı

Türkiye Bilişim Derneği (TBD) Genel Başkanı Rahmi Aktepe, arkasında fiziksel bir varlığın bulunduğu, normal para piyasalarında satılabilir, Türk lirası para birimini baz alan bir dijital paranın milli kabiliyetlerle geliştirilmesinin ülkenin dijital ekonomisinin geliştirilmesi için önemli olduğunu bildirdi.

Yeniakit Publisher
2021-05-25 18:03:00 -
Bilişimciler, dijital para mevzuatına odaklandı

Aktepe, dijital para borsaları olarak da adlandırılan, düzenlemelere tabi olmayan dijital platformlar üzerinden 3 bin 500’den fazla dijital paranın alım ve satım işlemlerinin gerçekleştirilebildiği bilgisini vererek, söz konusu borsaların merkezi bir yapıya sahip olmadığını dile getirdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bahçeli, Sedat Peker için ne dedi? Devlet Bahçeli’den Sedat Peker açıklaması!
Siyaset

Bahçeli, Sedat Peker için ne dedi? Devlet Bahçeli’den Sedat Peker açıklaması!

MHP lideri Devlet Bahçeli, organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in yınladığı videolara ilişkin Devlet Bahçeli’nin ne söyleyeceği merak edi..
Türkiye genelinde dev operasyon! Şafak vakti baskın
Gündem

Türkiye genelinde dev operasyon! Şafak vakti baskın

İstanbul ve Ankara merkezli Türkiye genelinde birçok ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. ..
Dünya devi Türkiye'de üretime resmen başladı
Ekonomi

Dünya devi Türkiye'de üretime resmen başladı

Çin'li akıllı telefon markası Tecno Mobile, 35 milyon dolarlık yatırımla Türkiye'de üretime başladığını duyurdu.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay