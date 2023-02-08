Bilişim uzmanları uyardı Sahte bağış girişimlerine karşı dikkatli olun

Kriz zamanlarında, iyi niyetli olan insanlar içlerindeki yardımseverliği ortaya çıkarmak, zor durumdakilere bir an önce destek olmak istiyor. Ne yazık ki bu dönemlerin en kötü dolandırıcıların ve dolandırıcılık yöntemlerinin de ortaya çıkması için bir fırsat olduğu göz önüne alınmalı.

Siber güvenlik şirketi ESET, bu hassas dönemde, yardım bahanesiyle sahte hesap ve uygulamalar üzerinden para ve destek talebinde bulunanlara yönelik dikkatli olunması çağrısı yaptı. Yaşanan olumsuzluklara endişeleniyor ve bağış yaparak sahadaki insani çalışmaları desteklemenin bir yolunu arıyorsanız resmi kurum ve bilinen organizasyonların yönlendirmelerini dikkate alın.

Kitle fonlaması, hibe veya bağış dolandırıcılıkları, kurbanları kandırmaya yönelik bir siber suç türüdür. Bu tür dolandırıcılıklarda, sahtekârlar sahte bağış organizasyonları düzenleyerek veya gerçek organizasyonların kimliğine bürünerek kişilerin empati duygusunu ve zor durumdakilere yardım etme isteğini suiistimal eder. Dolandırıcılar doğal afetler, kazalar veya insanları bağış yapmaya ikna edebilecek trajedileri nakde çevirmeye çalışır.

Siber suçlular, sağduyulu insanlardan para koparmak için Facebook’ta bir sayfa veya grup oluşturur. Hassas içerikli birçok fotoğraf ve videolar paylaşarak bağış yapmaya ikna etmeye çalışırlar. E-postanıza gelebilecek duygusal yardım ricalarına karşı tetikte olun. Hesap çalınmalarının sıkça yaşandığı bir dönemde, dijital bilgileri doğrulamak zor olabilir. Sosyal medya siteleri yardım amaçlı girişimleri duyurma konusunda genelde önemli bir rol oynasa da, aynı zamanda dolandırıcılık girişimleri için de verimli ortamlardır.

Sahte bağış toplama girişimi nasıl anlaşılır?

Bağış yapmadan önce kontrol edin. Resmi kurumların yönlendirmelerini dikkate alın. Sahada çalışma geçmişi olan ve faaliyet gösteren ya da ortakları olan tanınmış, bilinen organizasyonlarla çalışmanız doğru olacaktır.

Organizasyonun web sitesi aracılığıyla bağış yapın ya da bilgi almak için doğrudan yardım kuruluşuna başvurun.

Para aktarma, gönderme taleplerine karşı dikkatli olun.

Özellikle bilinmeyen kaynaklardan gelen ve şüphe uyandıran e-postalar ya da sosyal medya mesajlarındaki bağlantıları tıklamayın ya da ekleri indirmeyin. Sizi farkında olmadan cihazınıza kötü amaçlı yazılım indirmeniz için kandırmaya çalışıyor olabilirler.

Mesajın gerçek olduğunu doğrulamadıkça güvenilir kaynaklardan gelen mesajlara karşı bile dikkatli olun. Bunun için söz konusu kaynakla, size ulaşmak için kullanılan yöntemden farklı bir yöntemle bağlantı kurun (size e-posta ile ulaşıldıysa, telefonla bağlantı kurun).

Organizasyonun meşru olduğunu doğrulamadıkça, bir yardım kuruluşunun tanıtımının yapıldığı sosyal medya paylaşımlarına şüpheyle yaklaşın. Bunu öneren arkadaşınız araştırmamış olabilir ve bir sosyal medya paylaşımının aldığı beğeni sayısı, meşruluk konusunda pek bir anlam ifade etmez.