Bilinçlilik mi yoksa çılgınlık mı? En çok bu telefonun fiyatını sorguladık

Her ay 20 milyondan fazla kişinin ziyaret ettiği Cimri’de 2023 yılı boyunca en çok cep telefonu fiyatları karşılaştırıldı. Cimri’nin ‘en çok arananlar’ listesinde sırasıyla cep telefonu, spor ayakkabısı ve televizyon yer aldı.

E-Ticaret pastası her geçen gün büyürken, Türkiye’nin online alışveriş rehberi Cimri 2023 yılının fiyatı en çok karşılaştırılan ürünlerini açıkladı.

Spor ayakkabılar ikinci sırada

Cep telefonundan sonra spor ayakkabıları 12 milyonun üzerinde kıyaslanırken devamında ise televizyon 10 milyon, oto lastiği 7 milyon, bitkisel besin destekleri 3,5 milyon, fritöz 3 milyon, akıllı saatler de 3 milyonu aşkın kez fiyatı kıyaslanan ürünler arasında yer aldı.

Iphone 13 model telefonun fiyatını sorguladı

Satışta bulunan iki üst model olmasına rağmen kullanıcılar telefonlar arasında en çok Iphone 13 model telefonun fiyatını sorguladı ve kıyasladı. Akıllı saatlerde ise Huawei modelleri en çok fiyatı kıyaslanan ürünler arasında yerini aldı.