Bilimsel konferansta yaşandı! "Eşime ne yaptığını biliyorum" deyip doktora bunu yaptı

ABD’nin Baltimore kentinde doğum doktorları ve jinekologların katıldığı bir konferansta ortalık karıştı…

Geçen hafta çekildiği ortaya çıkan videoda, Stony Brooks Üniversitesi Tıp Merkezi’nde çalıştığı öğrenilen bir doktor sahnede konuşma yaptığı sırada öfkeli bir adam sahneye çıkıp bağırmaya başladı.

“Eşime ne yaptığını biliyorum” diye bağıran adam, ismi açıklanmayan doktoru tacizle suçladı. Öfkeli adam, “Bu şerefsiz benim eşimi 7 yıl önce taciz etti. Ne yaptığını biliyorsun… Sen benim eşimi 7 yıl önce New York’ta taciz ettin. Bunun için 7 yıl bekledim. Benim eşim 7 yıldır bu olay yüzünden acı çekiyor… Sen bir avcısın” dedi.

Meraklı kalabalığın anbean izlediği olayın sonunda öfkesini alamayan adam doktora tokat attı. Bu sırada öfkeli adamın eşi ve doktorun da hastası olan kadının da kavgayı yakından sessizce izlediği görülüyor.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Tokat attıktan sonra adam ve eşi salondan ayrılırken doktor ve seyirciler de gelişmeyi şaşkınlıkla izledi.

Doktor şikayetçi olmadı

Baltimore polisi yerel medya kuruluşlarına olayı doğrularken, güvenlik gerekçesiyle doktorun kimliği açıklanmadı. Doktorun, saldırgan ve eşi hakkında suç duyurusunda bulunmadığı da belirtilirken, Amerikan Doğum ve Jinekoloji Üniversitesi olayla ilgili inceleme başlatıldığını duyurdu.

Doktorun çalıştığı Stony Brook Üniversitesi Tıp Merkezi de olayla ilgili bir soruşturmanın başlatıldığını resmi olarak açıkladı.