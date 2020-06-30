Bilim Kurulu üyesinden yeni salgın açıklaması

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü, tespit edilen yeni virüs hakkında açıklamalarda bulunarak, salgına dönüşebileceğinin altını çizdi.

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü, canlı yayınında yeni virüsü ve Covid salgınındaki son durumu değerlendirdi. Özlü, "Bu virüs; pandemiler ve virüs salgınları devam edebilir, bu gezegendeki yaşam şeklinizi değiştirin diyor" dedi.

Çin'de dünya çapında yeni bir salgına yol açma potansiyeli taşıyan yeni bir tür domuz gribi virüsü bulundu. Yeni virüsün uyarı niteliğinde olduğunu belirten Özlü, "Bu virüs; pandemiler ve virüs salgınları devam edebilir, bu gezegendeki yaşam şeklinizi değiştirin diyor" şeklinde konuştu.

Yeni virüs tespit edildi

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü, tespit edilen yeni virüs hakkında "Bu bir sinyal aslında. İnfluenza dediğimiz girip virüsleri çok sık mutasyon geçirebilen virüslerden. En son olarak H1N1 pandemisi yaşamıştık 2009 yılında. Bu virüslerin her yıl mutasyon geçirdiğini biliyoruz. Ama özellikle 10 yılda bir, 40 yılda bir daha büyük çaplı mutasyon geçirerek pandemiye yol açıyorlar. Aşağı yukarı 2009'dan bu yana 10 yıl geçti ve tekrar bir pandemi olasılığı zaten mevcut. Bu virüsün özelliği şu anda H1N1 virüsünden genetik olarak önemli ölçüde ayrışması. Genotip tayini yapılmış ve bu virüs üzerinde çalışılmış. Aslında domuz çiftliklerinde, domuz mezbahalarında çalışan kişilerden izole edilmiş bir virüs. Orada çalışan kişileri önemli ölçüde enfekte edildiği görülmüş. Virüs üzerinde genetik çalışmalar yapılmış ve farklı bir gen dizilimi olduğu ortaya çıkmış. Bu gen dizilimi özellikle insana bulaşma açısından risk teşkil ediyor. Virüse yeni bulaşmayı kolaylaştıran bazı özellikler kazandırıyor virüse." dedi.