Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den uyarı: Çok tehlikeli, sakın yapmayın

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, maske kullanımı ile ilgili önemli bir uyarı yaptı.

"Çok tehlikeli, sakın yapmayın"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Özlü, şunları kaydetti:

"Maske takmakla, takıyor gibi yapmak aynı şey değildir. Maske burnu, ağzı ve çeneyi kapamalı ve yüze oturmalıdır. Burnu dışarıda bırakmak veya maskeyi çene altına indirmek, maskenin kirli yüzünden ağız ve buruna virüsün bulaşmasına neden olur. Çok tehlikeli, sakın yapmayın!

Önünüzde yürüyen kişi sigara içiyorsa verdiği nefesteki sigara dumanını görebildiğiniz veya kokusunu duyabildiğiniz mesafe virüsün bulaşabileceği mesafedir. Sokakta yürürken, kuyrukta beklerken bu mesafeyi mutlaka koruyun. Maske takıyor olmanız size yalancı güven vermesin.

Pazar yerlerine, AVM’lere girişte ateş kontrolü yanında, maskenin usulüne uygun şekilde takılıp takılmadığı da kontrol edilmeli ve maskesini usulüne uygun şekilde takmayan, burnunu dışarıda bırakan, maskesini çene altına indirenler içeriye alınmamalı."