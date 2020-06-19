Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: O kentlerde vakalar artmaya başladı

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi ve Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, önemli açıklamalarda bulundu.

Halk TV'deki canlı yayına katılan Ceyhan, hafta sonu sınava girecek öğrencilere tavsiyelerde bulundu.

Artan vaka sayılarına ilişkin de konuşan Ceyhan şunları söyledi:

Öğrencilere tavsiye

Salon sayılarının beş katına çıkarılması ve hafta sonu yasağı meselesi önemli. Sınav öncesi ateş ölçümü yapılacak. Kimlik kontrolleri yapılacak. Maske zorunlu değil. Eğer, kendilerini rahat hissediyorlarsa maskelerini taksınlar ama konsantrasyonlarını bozuyorsa çıkarsınlar.

Eğer maske olmazsa güvenli mesafe 2 metre olmalı. Sınav görevlileri bunu ayarlayabilir.Tüm bunlar yapıldıktan sonra çocuklar sınavlarına odaklansınlar. Bu sınavın ne kadar önemli olduğunu unutsunlar. Onların tahmin ettiği kadar önemli değil.

Artan vaka sayıları

Vaka sayılarının yüksek olduğu şehirlerden başka şehirlere giden kişiler odak oluşturdu. O kentlerde vakalar artmaya başladı.

Vaka artışı dönemlerinde çok acil ve kuvvetli müdahale etmek gerekmektedir. Yalnızca maske zorunluluğu getirerek vaka artışına engel olmak bence çok zor. Şehirler arası yolculuk yapan kişilere test yapılmalı. Negatif olduğu görülmeli.