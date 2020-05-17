  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

65 yaş üstü sokağa çıkma izni ne zaman bitiyor?

Nasihat kabul etmeyen kalpler

Okullar ne zaman açılacak? 1 Haziran Pazartesi günü okullar açılacak mı?

Bundesliga'da hangi maçlar var? | Alman Ligi maçları nasıl izlenir?

İslam’da batıni farzlar nelerdir?
için kalan
Gündem

Bilim Kurulu üyesi Ateş Kara'dan çarpıcı sözler: Bu etken koronavirüsün bulaşma hızını azaltıyor

Her gün vaka ve ölüm sayısı hızla artan koronavirüs salgını ile ilgili bilgiler veren Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, virüsün bulaşma olasılığı ve hava sıcaklığı arasındaki ilişki ile ilgili konuştu.

Yeniakit Publisher
2020-05-17 15:40:00 -
Bilim Kurulu üyesi Ateş Kara'dan çarpıcı sözler: Bu etken koronavirüsün bulaşma hızını azaltıyor

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, tüm dünyayı kasıp kavuran koronavirüse karşı açıklamalarda bulundu.

Prof. Dr. Ateş Kara, "Koronavirüsün etkisi sıcak havalarda azalacak mı?" sorusuna ilişkin çarpıcı bir cevap verdi.

Ateş Kara, sıcaklık-virüs ilişkisine ilişkin bir araştırma sonucunu paylaşarak, "Yeni bir çalışma;  Harvard ve MIT'den araştırmacılar 25 derece üzerindeki hava sıcaklığının SARS-CoV-2 bulaşında azalma sağladığını gösterdi. Ancak bu hava sıcakken virüs bulaşmaz anlamına gelmediği için önlemlere devam etmeliyiz. Bir derece yükselme bulaşta %3.1 azalma sağlıyor" dedi.

Koronavirüsün hedefinde Türkler mi var? Kan grubu B olanlar...
Koronavirüsün hedefinde Türkler mi var? Kan grubu B olanlar...

Gündem

Koronavirüsün hedefinde Türkler mi var? Kan grubu B olanlar...

DSÖ ‘Hazırlık yapın’ dedi ve tarih verdi: İkinci dalga geliyor
DSÖ ‘Hazırlık yapın’ dedi ve tarih verdi: İkinci dalga geliyor

Korona Virüs

DSÖ ‘Hazırlık yapın’ dedi ve tarih verdi: İkinci dalga geliyor

Binlerce insana mikroçip taktılar
Binlerce insana mikroçip taktılar

Dünya

Binlerce insana mikroçip taktılar

Mehmet Öz’ün sözleri korkuttu: Hiçbir zaman sıfır olmayacak
Mehmet Öz’ün sözleri korkuttu: Hiçbir zaman sıfır olmayacak

Gündem

Mehmet Öz’ün sözleri korkuttu: Hiçbir zaman sıfır olmayacak

Dünya bu keşfi konuşuyor: Koronavirüsü 4 gün içerisinde vücuttan atıyor
Dünya bu keşfi konuşuyor: Koronavirüsü 4 gün içerisinde vücuttan atıyor

Dünya

Dünya bu keşfi konuşuyor: Koronavirüsü 4 gün içerisinde vücuttan atıyor

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Volkswagen Passat
Satılık 2011 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı