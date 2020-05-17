Bilim Kurulu üyesi Ateş Kara'dan çarpıcı sözler: Bu etken koronavirüsün bulaşma hızını azaltıyor
Her gün vaka ve ölüm sayısı hızla artan koronavirüs salgını ile ilgili bilgiler veren Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, virüsün bulaşma olasılığı ve hava sıcaklığı arasındaki ilişki ile ilgili konuştu.
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, tüm dünyayı kasıp kavuran koronavirüse karşı açıklamalarda bulundu.
Prof. Dr. Ateş Kara, "Koronavirüsün etkisi sıcak havalarda azalacak mı?" sorusuna ilişkin çarpıcı bir cevap verdi.
Ateş Kara, sıcaklık-virüs ilişkisine ilişkin bir araştırma sonucunu paylaşarak, "Yeni bir çalışma; Harvard ve MIT'den araştırmacılar 25 derece üzerindeki hava sıcaklığının SARS-CoV-2 bulaşında azalma sağladığını gösterdi. Ancak bu hava sıcakken virüs bulaşmaz anlamına gelmediği için önlemlere devam etmeliyiz. Bir derece yükselme bulaşta %3.1 azalma sağlıyor" dedi.