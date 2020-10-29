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Gündem Bilim Kurulu Üyesi Alpay Azap açıkladı: Koronavirüste o ilacı kullanıyoruz
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Bilim Kurulu Üyesi Alpay Azap açıkladı: Koronavirüste o ilacı kullanıyoruz

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alpay Azap, yeni tip koronavirüs hastalarında aspirin kullandıklarını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-10-29 20:43:00 -
Bilim Kurulu Üyesi Alpay Azap açıkladı: Koronavirüste o ilacı kullanıyoruz

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alpay Azap, yeni tip koronavirüs (Covid-19) hastalarında aspirin kullandıklarını açıkladı.

ABD'de, virüs nedeniyle hastanelerde tedavi gören hastalarda kullanılan aspirinin ölüm riskini yüzde 47 azalttığının ortaya çıkmasının ardından Alpay Azap, salgının başlagıcından bu yana aspirinin hastalarda kullanıldığını belirtti.

Bilim Kurulu üyesi Azap, koronavirüsten kaynaklanan ölümlerin önemli bir sebebinin vücuttaki bütün damarların iç yüzeyini döşeyen hücrelerin, virüsten etkilenerek görevini yapamaz hale gelip, kanın pıhtılaşması olduğunu söyledi.

"Baştan beri hastalarımızda kullanıyoruz"

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alpay Azap, "Kan pıhtıları oluşup küçük damarları, ince kılcal damarları tıkamaya başlıyor. Bu damarlar tıkandığı zaman organlar beslenemiyor. Akciğer yetmezliği, solunum yetmezliği şeklinde karşımıza çıkıyor. Beyinde felçlere sebep olan pıhtılara sebep olabiliyor. Kalp krizi olabiliyor" dedi ve ekledi:

"Aslında pek çok enfeksiyon hastalığında böyle olur. 'Septik şok' dediğimiz 'sepsis' dediğimiz tablo ortaya çıkar. Vücudun pıhtılaşma sistemi bozulur, kanın akışkanlığı bozulur, bu pıhtılar nedeniyle organ yetmezliği ve ölümler gerçekleşir. Amerikalı bilim insanlarının yaptığı şey de bu kan sulandırıcı ilaçların gerçekten bunu ne kadar önlediğini gösteren bir çalışma, aspirinin yüzde 50 oranında bunları önlediğini gösterdiler. En baştan beri böyle bir durum olduğunu bildiğimiz için Türkiye'de zaten kan sulandırıcı 'aspirin' olabilir 'heparin' gibi başka bazı daha farklı ilaçlar olabilir, baştan beri hastalarımızda kullanıyoruz."

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