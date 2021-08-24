Bilim Kurulu üyeleri ve Mehmet Ceyhan hakkında suç duyurusu! Gerekçeler dikkat çekti
Hükümeti yönlendiren Bilim Kurulu üyeleri ve televizyon ekranlarında ellerinde bir veri olmadan kapanma ve kısıtlama tavsiyesinde bulunarak görevi kötüye kullandığı belirtilen isimler hakkında suç duyurusunda bulunuldu.
yeniakit.com.tr
Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuran Mustafa Yücel isimli bir doktor, hükümeti koronavirüs pandemisi sürecinde yönlendiren Koronavirüs Bilim Kurulu üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunduğunu sosyal medya hesabından açıkladı.
Üyelerin yanlış tavsiyelerle tedavi ve kısıtlama istediği ve açıklamaları ile vatandaşları korkuya sevkettiği belirtilen mahkeme dilekçesinde, pandemi sürecinde görevin kötüye kullanıldığı ifade edildi. Ayrıca suç duyurusunda, Bilim Kurulu üyelerinin toplumsal kargaşaya ve yanlış tedavi ile ölümlere neden oldukları vurgulandı.
TV ekranlarındaki isimler de yer alıyor
Suç duyurusunda şüpheli olarak Bilim Kurulu üyeleriyle birlikte etkili olan Mehmet Ceyhan, Bengi Başer, Esin Davutoğlu Şenol ve Bingür Sönmez'in isimleri de yer aldı.
Diğer taraftan Yücel'in bu girişimine, sosyal medya kullanıcısı vatandaşlardan destek geldiği görüldü.
Bilim Kurulu üyesinden "elimizde veri yok" itirafı
Son olarak Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, sosyal medyadan vatandaşların sorularına cevap verirken çarpıcı bir itirafta bulunmuştu. Ellerinde veri olmadığını ifade eden Şener'e vatandaşlardan "Bilim Kurulu üyesinin elinde bile yan etkiye ait Hiçbir veri yoksa siz neye göre toplanıp aşı veya kapanma gibi hayati konularda kararlar alıyorsunuz?" tepkisi gelmişti.
"Vatandaşları denek olarak kullanıyoruz"
TRT 1'de Pelin Çift'e konuk olan Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara ise "Çocuklara neden aşı yapmıyoruz?" sorusuna şu cevabı vermişti:
"Çocuklarda açıkçası birincisi riskimiz çok düşük. İkincisi, çocuklarda aşının uygulanması için öncelikle biz büyükleri denek olarak kullanıyoruz. Ben çocuk doktoruyum. Büyüklerde hiçbir şey olmadığını gördükten sonra, hiçbir sorun olmadığından emin olduktan sonra, bunlar yüzde 100 netleştikten sonra, o zaman biz 'çocuklarda da az sayıda bakıp görelim ondan sonra çocuklara aşı uygulayalım.' diyoruz."
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