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Sağlık Bilim Kurulu toplantısı neden ertelendi? | Bilim kurulu toplantısı ne zaman?
Sağlık

Bilim Kurulu toplantısı neden ertelendi? | Bilim kurulu toplantısı ne zaman?

Bilim Kurulu toplantısı ne zaman yapılacak? | Koronavirüs salgınının Çin’de başlamasının ardından Sağlık Bakanlığı 2020 Ocak ayında Bilim Kurulu oluşturdu. Ülkemizde ilk vakanın görüldüğü günden bu yana Bilim Kurulu önemli tavsiye kararlarında bulundu. 23 Aralık Çarşamba günü Bilim Kurulu toplantısının yapılması planlanıyordu. Ancak toplantı ertelendi. Peki, Bilik Kurulu toplantısı neden yapılmadı? | Bilim Kurulu toplantısı ne zaman? | Fahrettin Koca ne zaman açıklama yapacak?

Yeniakit Publisher
2020-12-24 07:59:00 -
Bilim Kurulu toplantısı neden ertelendi? | Bilim kurulu toplantısı ne zaman?

Koronavirüs salgınıyla mücadele konusunda Türkiye sık sık Dünya Sağlık Örgütü’nün takdirini alıyor. Ülkemizde henüz vaka görülmemişken Sağlık Bakanlığı ocak ayında Bilim Kurulu oluşturdu. Bilim Kurulu’nda son derece önemli isimler yer alıyor. Kurul salgının başında bu yana aldığı tavsiye kararlarıyla sürecin başarısında pay sahibi. Peki, Bilim Kurulu toplantısı ne zaman?

Bilim Kurulu toplantısı neden ertelendi? | Bilim kurulu toplantısı ne zaman?

Bilim Kurulu Toplantısı 23 Aralık Çarşamba günü gerçekleştirilecekti. Ancak toplantı saatine kısa bir süre kala iptal haberi geldi. Bilim Kurulu toplantısının neden iptal edildiğine yönelik bir açıklama yapılmadı. Bilim Kurulu 24 Aralık Perşembe günü 17.00’de toplanacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın toplantının ardından 19.00 civarında açıklama yapması bekleniyor. Toplantının ana gündem maddesinin ise aşı olacağı tahmin ediliyor.

Bilindiği gibi Türkiye ilk olarak Sinovac’ın geliştirdiği aşıyı uygulayacak. Sinovac aşının faz-3 sonuçlarının 15 Aralık’ta açıklaması bekleniyordu. Ancak alınan bilgilere göre faz-3 sonuçları ocak ayının ilk haftasında ilan edilecek.  

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