Bilim Kurulu toplantısı neden ertelendi?

Bugün yapılacağı duyurulan Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı yarına ertelendi. Kritik toplantının saat 17.00'da toplanması, saat 19:00'da ise Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca basın açıklaması yapması bekleniyordu. Bakan Koca'nın yaklaşan yılbaşı öncesi salgındaki son durum, alınan kısıtlama kararlarının sonuçları ve 'koronavirüs mutosyonu' ile ilgili bilgi vermesi bekleniyordu. Bilim Kurulu toplantısının neden yarına ertelendiği ise açıklanmadı.

Sağlık Bakanlığı tarafından 22 Aralık korona tablosu paylaşıldı. Tabloya göre corona virüsü test sayısı 192 bin 316, vaka sayısı 19 bin 256 ve hasta sayısı 3 bin 309 oldu.