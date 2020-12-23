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Gündem Bilim Kurulu toplantısı neden ertelendi?
Gündem

Bilim Kurulu toplantısı neden ertelendi?

Bugün yapılması planlanan Bilim Kurulu toplantısı son dakika kararı ile ertelendi. Bilim Kurulu toplantısının ertelendiği haberi sonrası vatandaşlar Bilim Kurulu toplantısı neden ertelendi? Bilim Kurulu toplantısı neden ertelendi? Bilim Kurulu toplantısı ne zaman yapılacak? gibi soruları sormaya başladı.

Yeniakit Publisher
2020-12-23 15:50:00 - 2020-12-23 15:54:04
Bilim Kurulu toplantısı neden ertelendi?

Bugün yapılacağı duyurulan Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı yarına ertelendi. Kritik toplantının saat 17.00'da toplanması, saat 19:00'da ise Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca basın açıklaması yapması bekleniyordu. Bakan Koca'nın yaklaşan yılbaşı öncesi salgındaki son durum, alınan kısıtlama kararlarının sonuçları ve 'koronavirüs mutosyonu' ile ilgili bilgi vermesi bekleniyordu. Bilim Kurulu toplantısının neden yarına ertelendiği ise açıklanmadı.

Sağlık Bakanlığı tarafından 22 Aralık korona tablosu paylaşıldı. Tabloya göre corona virüsü test sayısı 192 bin 316, vaka sayısı 19 bin 256 ve hasta sayısı 3 bin 309 oldu.

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