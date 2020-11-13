Bilim Kurulu toplantısı ne zaman yapılacak?

Sağlık Bakanı Koca'nın yapacağı açıklamalar yakından takip ediliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın başkanlık ettiği Bilim Kurulu toplantısında İstanbul programı üzerine değerlendirilmelerde bulunulmuştu. Söz konusu toplantıda, İstanbul'da vaka sayılarının, Türkiye'nin yüzde 40'ına ulaştığı duyurularak, okulların durumu değerlendirilmişti. Fakat bu haftaki Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının tarihi hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. İşte, ayrıntılar…

Bilim Kurulu toplantısı ne zaman?

Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının tarihi henüz belirlenmedi. Toplantının düzenleneceği tarihle alakalı açıklama geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

Sağlık Bakanı Koca'nın başkanlığında düzenlenen Bilim Kurulu toplantısı en son 28 Ekim’de gerçekleşmişti. İlk kez İstanbul’da Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde düzenlenen toplantının ardından Bakan Koca salgının seyrine göre değerlendirmelerde bulunmuştu.