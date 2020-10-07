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Aktüel Bilim Kurulu, Kovid-19 testlerinin temas şüpheli vakalar haricinde artırılmasını önerdi
Aktüel

Bilim Kurulu, Kovid-19 testlerinin temas şüpheli vakalar haricinde artırılmasını önerdi

Sağlık Bakanı Koca başkanlığında toplanan Kurulda, Kovid-19 testlerinin yaygınlaştırılarak temas şüpheli vakalar haricinde test sayısının artırılması yönünde görüş birliğine varıldı - Hayvan deneyleri tamamlanan Kovid-19 aşısının, GMP (İyi İmalat Prosedürleri) sertifikasyonu bulunan tesiste, insan çalışmalarına yönelik ilk üretim aşamasına geçildiği, diğer 4 aday aşı için üretimin yakın olduğu görüşü Kuruldaki değerlendirmelerde netlik kazandı

Yeniakit Publisher
2020-10-07 22:01:55 -
Bilim Kurulu, Kovid-19 testlerinin temas şüpheli vakalar haricinde artırılmasını önerdi

ANKARA (AA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplanan Bilim Kurulunda, Kovid-19 testlerinin yaygınlaştırılarak temas şüpheli vakalar haricinde test sayısının artırılması yönünde görüş birliğine varıldı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın başkanlığında toplanarak, salgınla ilgili son gelişmeleri değerlendirdi.

Toplantıda, öncelikle dünyayla hemen hemen eş zamanlı yürütülen aşı geliştirme çalışmalarında gelinen nokta görüşüldü. İnsan üzerinde ilk uygulamalara en yakın 5 aşının geldiği aşamanın ele alındığı toplantıda, araştırma ürünü olarak üretilen ilk aşının detayları ve diğer 4 aşıda izlenecek aşamalar değerlendirildi.

Hayvan deneyleri tamamlanan Kovid-19 aşısının, GMP (İyi İmalat Prosedürleri) sertifikasyonu bulunan tesiste, insan çalışmalarına yönelik ilk üretim aşamasına geçildiği, diğer 4 aday aşı için üretimin yakın olduğu görüşü Kuruldaki değerlendirmelerde netlik kazandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"TÜİK ile iş birliği içinde yürüttüğümüz 'Toplumsal Bağışıklık ve İnsidans (Görülme Sıklığı) Taraması' çalışmasının tekrarlanarak, antikor seviyesi ölçümüyle bağışıklığın tespiti, PCR testi ile aktif vaka oranının yeniden değerlendirilmesi konusu toplantının diğer bir gündem maddesi olarak ele alınmıştır. Çalışmanın tekrarının pandeminin seyrini daha net çizgilerle değerlendirme açısından faydalı olacağı konusunda görüş birliğine varılmıştır. Bilim Kurulu üyeleri ile tarama testleri politikamız da değerlendirilmiştir. Testlerin yaygınlaştırılarak, temas şüpheli vakalar haricinde test sayısının daha da arttırılması yönünde görüş birliğine varılmıştır."

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